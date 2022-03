„Ze zápasu mě bolí oči, to nebylo dobré,“ prohlásil natvrdo kouč Fastavu Jan Jelínek. „Fotbal šel stranou, byl to boj mezi šestnáctkami,“ přidal trefně.

I když se Moravané na fyzický fotbal a propracovanou defenzivu Hradce pečlivě chystali, absolutně nezachytili úvod utkání, po čtvrt hodině tekli 0:2. „Hrát proti Hradci je strašně složité. Měli jsme s ním problémy i doma, kde jsme to také nezvládli,“ připomněl Jelínek podzimní porážku 2:3.

Ve venkovní odvetě chtěli ševci předvést víc fotbalovosti, scházeli jim ale kreativní hráči Hrubý s Tkáčem. Bez nich ofenziva výrazně haprovala.

„Bohužel to sklouzlo k jednoduchosti, což byla voda na mlýn Hradce,“ poznamenal devětatřicetiletý kouč.

Hostujícímu trenérovi nevyšlo nasazení Hlouška na hrot útoku.

Bývalý reprezentant se proti důsledným votrokům neprosadil. „ Vůbec nám to nefungovalo, ale nebylo to jenom o něm. Nedařilo se více hráčům,“ připomněl Jelínek.

Byl to chaos, ulevil si uzdravený Reiter. Trefil se po minutě pobytu na hřišti

Chybu dokáže prominout, přejít, ale laxní přístup mu vadí. „Věděl jsme, že přijdou zápasy, kdy to nám to herně nebude fungovat, ale o to víc musíme makat. První půli jsme prospali,“ láteřil.

Zlíňané sice po přestávce zvýšili aktivitu, kontaktní branka střídajícího Reitera jim dodala jistotu na míči, ale k ničemu dalšímu se již nedostali. „Byly tam nějaké balony do vápna, ale v podstatě jsme jen čekali, jestli nám něco spadne na hlavu, a to je málo,“ uvedl.

Ševcům důležitý souboj vůbec nesedl. „Kluci to vnímali. Možná to podle toho na hřišti i vypadalo. Zápas byl oboustranně nervózní. My jsme nebyli vůbec nebezpeční, body si nezasloužíme,“ ví dobře.

Sobotní utkání přinesly i dva pokutové kopy, které nepříliš přesvědčivý sudí Krejsa nařídil až na pokyn asistenta Šimáčka či po zhlédnutí videa.

Situace předcházející prvnímu pokutového kopu demonstrovala rozpoložení hráčů Fastavu. Hostující kapitán Procházka měl po nákopu Klímy k balonu blíž než domácí forvard Kubala, jehož v rohu šestnáctky zbytečně fauloval.

„Byla to naše hloupost,“ má jasno Jelínek.

Podívejte se: Rakovan chytil penaltu. Ševci po prospaném začátku znovu prohráli

Sudímu nijak nespílal, spíš jej zajímal předcházející zákrok na středu hřiště před standardní situací. „Rozhodčí to ponechal, přitom to bylo něco podobného jako v pokutovém území, ale nechci se na to vymlouvat,“ uvedl v klidu.

Je zajímavé, že sudí Krejsa nedovolený zákrok nepískal, na faul jej upozornil až asistent Šimáček.

Východočeši v první půli zahrávali Kubalou ještě jednu penaltu. Bývalý útočník Slovácka a Karviné po centru hlavičkoval téměř do prázdné branky, míč ale zastavila ruka obránce Cedidly.

Arbitr nereagoval, zasáhl až po intervenci VAR. Také druhý pokutový kop zahrával Kubala. Sice mířil do stejného místa, ale gólman Rakovan předvedl skvělý zákrok a ránu zneškodnil. „Jinak by asi bylo po fotbale,“ tuší Jelínek. Takto ševci neúspěšně bojovali o body až do konce.