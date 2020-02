V sobotu se ze severu Moravy vraceli s prázdnou, když v Karviné v první půli neproměnili dvě velké příležitosti a po nedůslednosti v defenzivě prohráli 0:2.

„Přijde mi, že jezdíme ven na výlet. Zahrát si fotbal, špičičky, patičky. Karviná více chtěla. Takhle jsme měli hrát a být důrazní my. Ale od nás to bylo zase špatné,“ povzdechl si rozladěný stoper Fastavu Petr Buchta.

Cítil jste už před zápasem, že to může dopadnout špatně?

Nemyslím si. Příprava víceméně nic neřekne. Přátelský zápas se nehraje pod tlakem. Myslím, že jsme byli dobře připravené, ale tohle bylo o nastavení hlavy. Příště musíme více chtít a více si za tím jít, tohle bylo slaboučký. To bylo „Tady si vemte tři body a my zase jedeme domů.“

Nepodcenili jste soupeře?

Určitě ne. Doufám, že to byl jeden zápas, který nám nesedl. Věřím, že v týdnu si nad tím sedneme a trošku si to probereme, abychom věděli, jak k tomu přistupovat, protože tohle už je liga a nevím, zda si to všichni uvědomují.

Gólové šance jste ale měli. V prvním poločase jste mohli dát dva góly.

Ano, to byli dvě stoprocentní šance. Oni taky měli závary, ale ve výsledku nám dají gól z nějakého signálu, který bychom si měli pohlídat. My zase máme příležitosti, ale neproměnili jsme je. Mohlo to vypadat jinak.

Co říkáte na to, že Karviná před vedoucím gólem zahrávala čtyři rohy po sobě?

Musíme být důraznější. Sice tam neměli zakončení na bránu, podařilo se nám to zblokovat, ale musí to letět pryč, nejlépe až na půlku, zformovat se. Místo toho měli čtyři rohy za sebou.

Na startu jara vám scházejí útočníci Poznar a Ikaunieks. Je to velký problém?

Asi by nám více pomohlo, kdybychom tam měli více možností. Ale musíme se poprat s tím, co máme. Věřím, že mančaft je kvalitní a dokážeme různě alternovat. Doufám, že to nebude tak velký problém, ale v Karviné to problém byl.