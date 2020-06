Takže remízu berete?

Vzhledem k tomu, v jaké jsme situaci, zápas hodnotím celkem pozitivně. Domů si odvážíme bod, což je pro nás super. Je jenom škoda, že jsme zaspali nějakých pětadvacet minut druhé půle. Boleslav nás trošku zatlačila, s její hrou jsme měli problémy. Potom to bylo klasické utkání nahoru dolů. Byla jen otázka, kdo vstřelí vítězný gól. Nedal ho nikdo, takže utkání skončilo spravedlivou remízou.

Tu jste uhráli podruhé za sebou, ale na jarní výhru stále čekáte …

Samozřejmě lepší by bylo vyhrávat, ale situace se pro nás nevyvíjí moc příznivě, takže si myslím, že se bod z Boleslavi může konci celkem dost počítat.

Jak moc vás štve vyrovnání krátce po vedoucí brance?

Samozřejmě nás inkasovaná branka trošku srazila. Místo toho, abychom si toho vedení vážili a byli rádi, že se nám alespoň takový gól podaří dát, tak jsme na chvíli ztratili koncentraci a z autu inkasovali branku, což je naše malá klasika. Boleslav gól posadil na koně. Zápas byl v tu chvíli znovu otevřený.

Trenér Páník vás vrátil do středu zálohy. Cítil jste se na svém obvyklém postu lépe než na kraji obrany?

Trenér mi před sezonou leccos naznačoval. Říkal mi, že je možná alternace na levém bekovi, kde mě dvakrát potřeboval. Teď se rozhodl, že mě dá do středu zálohy. Nebylo to pro mě nic nového. Vždyť tam nastupuji celou kariéru. Adaptace byla celkem rychlá.

Po fyzické stránce jste neměl problém? Přece jenom jste odehráli třetí zápas v sedmi dnech …

Cítil jsem se celkem dobře. Od trenéra mám nějaké úlevy, nemusím na každý trénink. Všechno směřuji k zápasu. Tohle tempo se dá zvládnout. Důležitá je regenerace. S tou už mám ve svých 34 letech docela problémy. (úsměv) Chvíli mi trvá, než se dá tělo do kupy. Mám ale uzpůsobený program, abych byl připravený na zápas.

Nevadí vám ani omezená regenerace?

Kluci se mi v šatně smějí, že mám doma všelijaké kalhoty a pomůcky, které mi teďka celkem přišly vhod. Všechno využívám, taky se snažím hodně odpočívat a spát, aby tělo bylo na zátěž připravené.

Nyní vás doma čeká probuzená Příbram. Jde o klíčový duel po restartu?

Nechci to nazývat klíčovým utkáním, ale důležité pro nás stoprocentně bude. Příbram se pod Pavlem Horváthem hodně zvedla, udělala čtyři body, vyhrála v Olomouci. Rozhodně k nám nepojede s poraženeckou náladou. Navíc všichni víme, jak vypadá tabulka. Případný neúspěch by nás hodně bolel. Musíme to zvládnout.