Čtyři inkasované branky za dvacet minut a drsná porážka hosty pořádně semlela.

Přijde reakce majitele Červenky a generálního ředitele Grygery?

„To je otázka na vedení. Za tohoto stavu bych se tomu ani nedivil,“ uvedl po mizerném představení kapitán fotbalistů Zlína Petr Jiráček.

Dá se takový zápas vůbec hodnotit?

Hodnocení je úplně jednoduché. Byla to taková naše klasika posledních zápasů. Do zápasu sice vstoupíme poměrně dobře, má to celkem úroveň, ale uděláme hloupou chybu, z první šance soupeře dostaneme gól a pak je z toho do konce utkání holomajzna.

Čím to je, že se po prvním gólu vždycky složíte?

Těžko říct. Asi si musíme nalít čistého vína a prostě uznat, že teď nemáme takovou kvaltu, abychom si mohli dovolit prohrávat o jeden nebo dva góly. Nám se to stává skoro v každém zápase. Pak je vidět, že nejsme v pohodě a že zápas jenom dohráváme. Momentálně nemáme sílu otáčet zápasy.

Jak vám bylo za hrozivého stavu 0:4?

Pro nás už je nepříjemný výsledek 0:1. Po druhém obdrženém gólu víme, že je pro nás zápas hodně těžký. Po třetí, čtvrté brance už je po zápase. Utkání může rovnou skončit.

Inkasované branky byly jako přes kopírák, že?

Vidím to stejně. Hrneme se do útoku a vzadu necháváme okýnka. Druhá věc je, že z první šance soupeře většinou dostaneme gól, který nás položí.

O čem jste se bavili o poločase v kabině za hrozivého stavu 0:4?

Samozřejmě debata nebylo příjemná. Řekli jsme si, že nechceme tady udělat ostudu a dostat další góly. Momentálně nejsme v takovém rozpoložení, abychom zápas důstojně dohráli. Naopak Ostrava byla v pohodě, utkání pro ni bylo mnohem jednodušší. Ve druhé půli už se zápas dohrával.

Jak se po nepříjemném debaklu a sérii bez výhry konečně zvednout?

Jedině tvrdou prací. Někoho jsme asi urazili a něco se nám vrací. Ničím jiným to nezlomíme, na hřišti jsme jenom my. Musíme to zase obrátit, jiná cesta z toho nevede.

Doteď jste nepracovali tvrdě?

Pracujeme tvrdě, ale některé věci byly benevolentnější. Ty už jsme si ale doufám vysvětlili. Malinko nás to dohání. Věřím, že po tomto fiasku už bude všechno v pořádku. Snad si všichni konečně sedneme na zadek a začneme pracovat. Abychom si první ligu zahráli i příští rok.

Hrajete už nyní pouze o záchranu?

Začátek soutěže už je za námi, týmy uprostřed tabulky nám hodně odskakují. Leží na nás malý tlak. Víme, že v každém zápase potřebujeme bodovat, i když se nám nedaří.

Když vám body schází, není čas ubrat fotbalovosti a začít hrát jednoduše?

To by byla jednodušší cesta z toho. Musíme všichni věřit, že se to zlomí. Vidím tam i dobré momenty, nejenom ty špatné. Sráží nás individuální chyby, které nás stojí inkasované branky. Možná bude lepší hrát začít hrát víc jednoduše tak, abychom se soustředili na to, abychom branku nedostali. Pak věřím, že nějaké góly dáme.

Přichází reprezentační přestávka právě včas?

Samozřejmě jsme tuto část chtěli zakončit jinak. V Ostravě jsme chtěli bodovat. Máme čtrnáct dní na, abychom si vysvětlili, popracovali, sedli si na zem a začali bojovat.