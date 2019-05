Kapitán Fastavu Petr Jiráček už hodil za hlavu zklamání z konce sezony a vyhlíží další soutěžní ročník FORTUNA:LIGY. „Já jsem zastáncem toho, aby bylo víc zápasů a méně tréninků,“ usmívá se někdejší český reprezentant.

Porážka 0:3 a vyřazení s Mladou Boleslaví už vás přebolely?

Asi už trošku jo. Když se na sezonu podívám zpětně, musím říct, že že i přes náš klasický jarní výpadek byla celkem povedená. Skoro jsme se dostali až k našemu maximu. K našemu reálnému cíli. Samozřejmě nás mrzí poslední zápas, který se nám jediný z těch čtyř duelů v nadstavbové části vyloženě nepovedl a stál nás postup do finálového boje.

Souhlasíte s názorem, že vám nadstavbová část zachránila sezonu?

Věděli jsme, že jsme jaro zase nezvládli a skončili jsme tam, kde jsme být nechtěli. Nakonec jsme byli rádi, že jsme se dostali do prostřední skupiny o Evropu. Na konci jsme zase chytili druhý dech. Nakopl nás postup přes Olomouc. Ve dvojzápase se Sigmou jsme si ověřili, že se můžeme měřit s každým. Jak už jsem říkal v rozhovorech předtím. Nastavili jsme si jasná pravidla. Od té doby to šlo trošku vidět. Samozřejmě když pominu poslední zápas v Mladé Boleslavi. Já doufám, že takto začneme od prvního zápasu nové sezony a budeme se nahoře držet celou sezonu a nejenom půlku.

Jak se vám play-off zamlouvalo?

Já jsem zastáncem toho, aby bylo víc zápasů a méně tréninků. Už nejde moc o mě, ale spíš o mladší kluky, kteří mohou daleko dřív nabít zkušeností. Právě ty pro ligu potřebují. Určitě i oni sami s zahrají zápas, než aby museli trénovat. Ještě bych v tom občas rád viděl vloženou středu. O to by mohla být třeba delší dovolená. Asi se to bude ještě vychytávat. Uvidíme, co přinese další rok.

Pokud chcete hrát v týdnu, musíte se kvalifikovat do evropských pohárů…

Bylo by to fantastické, ale sami víme, že máme obrovské rezervy. Naše výkony nejsou stabilizované. Máme obrovské výkyvy. Pokud se chceme rvát o poháry, musíme podávat vyrovnanější výkony. Tady s tím, co jsme předváděli tuto sezonu, to stačit nebude. Já věřím, že kluci jsou zase o rok starší a zkušenější, že příští sezona bude vypadat ještě lépe než ta letošní.

Je potřeba podle vás mužstvo posílit?

Podle mě nemáme úplně široký kádr. Uvítal bych, kdyby pár hráčů přišlo a na každém postu byla konkurence, která pomáhá každému hráči. Kdy cítíte, že vás jakýkoliv výpadek bude stát místo, budete pořád v pohotovosti a na špičkách.

Nemáte obavy z toho, že přijde nový trenér a zase chvíli potrvá, než se s týmem sžije?

Tomu se asi vyhnout nelze. Každý trenér má fotbalovou vizi jinou a je na každém hráči, aby se tomu podřídil a nějakým způsobem věřil tomu, že to bude fungovat. Já jsem za svoji kariéru zažil trenérů nespočet a každý měl vždycky něco do sebe. Ale záleží pak na mančaftu, jak k tomu přistoupí. Většinou to není o trenérovi, ale právě tom týmu.

Taky jste zažil hodně letních příprav. Letošní bude hodně krátká. Je to dobře, nebo potřebuje víc času trénink?

Pro mě je to dobře. Mně už se letní a zimní drily moc trénovat nechtějí. (úsměv) Já radši budu hrát zápasy i třeba na úkor volna, než abych měl měsíc a půl dovolenou a pak se do toho zase složitě dostával. Dostali jsme patnáct dní volna. Každý z našeho týmu si chvilku odpočine a pak už se pomalu začneme připravovat, abychom do přípravy nešel z voleje. Všichni už máme vyzkoušené, že když se v létě nic nedělá, příprava bolí o to víc.

Stihnete i nějakou dovolenou?

S manželkou už jsme se domluvili, že moře tentokrát vynecháme. Možná k němu pojedeme v zimě. Opravdu jsme nevěděli, kdy bude konec sezony, zda ještě budeme hrát, nebo ne. Určitě se podíváme na pár dní za rodinou, kterou jsme opravdu dlouho neviděli. A pak možná vyrazíme na pár dní na Slovensko. Spíš jako klasický wellness, odpočinek, relax. Já už se potom začnu připravovat na další sezonu.