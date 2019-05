Ševci se sice svými úspěchy ani velikostí nemohou rovnat s vítězem Poháru mistrů evropských zemí v sezoně 1982/1983, přesto byl nejenom bývalý český reprezentant překvapený tím, kdo všechno se v Baťově městě narodil a kdo v minulosti patřil mezi ševce.

„Jména jsem samozřejmě znal, ale vůbec jsem neměl ponětí, že prošli Zlínem. I když jsem tady dva roky, informace se ke mně nedostaly. Na tomto galavečeru jsem si to trochu osvětlil. Bylo tady plno zajímavých fotbalistů, kteří dosáhli velkých věcí. Je super, že byli právě ze Zlína,“ prohlásil třiatřicetiletý středopolař Fastavu.

Hlavní oslavy skončily, mužstvo se chystá na play-off. Co od dvojzápasu s Olomoucí očekáváte?

Skončila základní část, teďka se to nuluje. Bude záležet jenom na aktuální formě mančaftů. My si uvědomujeme, že konec sezony nám moc nevyšel, ale zase věříme tomu, že jsme se v klíčových momentech vždycky dokázali připravit a semknout. Snad to zvládneme i tentokrát. Olomouc si sice na nás hodně věří, ale věřím, že postoupíme my.

Loni jste po třicátém kole měli dovolenou, letos je sezona delší. Vadí vám to?

Vůbec ne. I když si po sezoně taky rád odpočinu, patřím mezi fotbalisty, kteří radši trénují nebo hrají. Podle mě je lepší, že i po třicátém kole pořád o něco hrajeme. Pro nás je motivace, že se i z devátého místa můžeme dostat do Evropy.

V semifinále vás čeká Olomouc. Je to přijatelný soupeř?

Moc vybírat jsme si nemohli. V těchto zápasech je ale celkem jedno, s kým hrajeme. Teplice jsou taky hodně nevyzpytatelné, Mladá Boleslav je taky silná. Jediný klad je, že nemusíme cestovat velkou dálku a že Olomouc máme za rohem. Se Sigmou si to na férovku rozdáme. Uvidíme, kdo bude lepší.

Je velká nevýhoda, že dvojzápas začínáte venku?

Skončili jsme na horší pozici, tak začínáme doma. Podle mě je to nevýhoda, což vědí i na FAČR. Samozřejmě bych radši první zápas odehrál venku a odvetu pak doma. Ale celkově je to možná i jedno. Důležité bude nedostat gól a přistoupit k tomuto zápasu zodpovědně a ne jak k některým zápasům, které jsme odehráli na jaře.

Mužstvo sužuje na konci sezony velká marodka. Jak moc vám někteří hráči scházejí?

Pro nás to je samozřejmě problém, protože kádr nemáme tak široký jako jiné týmy. Když se zraní jeden nebo dva hráči, jsme schopni to nahradit, ale když přijdeme o pět hráčů, je to problém. Věřím, že se marodi přes týden dají dohromady a budou v pátek připravení.

Oddechli jste si, že nemusíte bojovat ve skupině o udržení?

O tom žádná. Jeden čas mě to strašilo, ale pořád jsem věřil, že na prostřední skupinu máme a tak to i dopadlo. Jenom mě mrzí, že některé zápasy jsme výsledkově ani herně nezvládli. Klidně jsme mohli být ve skupině nahoře.

Ve Zlíně jste prodloužil smlouvu o dva roky. Jste klidnější, že nemusíte řešit budoucnost?

Stát se může vždycky cokoliv. Smlouvy se dají vypovědět nebo ukončit, ale já jsem mluvil s panem Grygerou a máme nastavené nějaké cíle. Jsem tady spokojený. Věřím, že se nejen mně, ale i týmu bude dařit a že konečně zlepšíme ta naše blbá jara, která ve Zlíně máme.