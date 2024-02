Navázali na středeč ní senzační remízu s pražskou Slavií, po čtyřech dnech obrali na Letné dalšího adepta na pohárové příčky. Fotbalisté Zlína potěšili fanoušky sladkou výhrou v derby nad sousedním Slovácka. Krajského rivala pokořili brankami Slončíka a Vukadinoviće ve druhé půli.

Nástup fotbalistů Zlína a Slovácka před derby | Video: Libor Kopl

K cennému triumfu 2:1 jim pomohlo vyloučení hostujícího kapitána Daníčka ve 35. minutě.

Ševci měli v dlouhé přesilovce jasně navrch, po zápase si právem vychutnávali ovace nadšeného publika.

„Jsem hrozně šťastný. Proti Slovácku to není nikdy jednoduché. V derby vždycky rozhodují detaily. Asi jsme si za tím šli víc než soupeř, taky se k nám přiklonilo štěstí. Věřím, že na tento výsledek navážeme i v dalších zápasech,“ přeje si trenér Zlína Bronislav Červenka.

Jeho tým potvrdil zlepšenou formu, na jaře poprvé zvítězil a v tabulce se posunul na čtrnácté místo před Karvinou.

„Věděli jsme, že máme před sebou obrovsky náročný program, proti sobě dva špičkové týmy. Byl to obrovsky náročný týden. Už na rozcvičce bylo vidět, že kluci nejsou svěží, že se musí rozdýchat, rozběhat. Jsem rád, že kluci našli síly a zápas pro nás dopadl velmi dobře,“ těší Červenku.

RODINA FANDILA ZLÍNU

První derby v pozici hlavního derby si náramně užil. Fanoušci skandovali jeho jméno, gratulace přijímal i od kamarádů.

Úspěch mu samozřejmě přála i rodina, byť žena pochází z Uherského Hradiště a v sezoně běžně fandí i Slovácku.

„Tento zápas i s kluky ale fandila nám,“ nepochybuje rodák z Újezdce.

I když po utkání měl dobrou nápadu, na začátku střetnutí mu příjemně nebylo.

Ševce hned ve 4. minutě zchladil gólem Juroška. „Zaspali jsme u momentu, na který jsme se celý týden připravovali. Trošku nás to shodilo dolů,“ přiznává Červenka.

Fanouškům jsme výhru dlužili. Derby je pro mě nejvíc, říká Slončík

Ševci se z nepříjemného direktu brzy oklepali a dále se snažili útočit, kombinovat. „Kluci šli postupně krok po kroku za výsledkem. Slovácko jsme v prvním poločase nepustili do naší šestnáctky, vůbec do ničeho,“ připomíná.

Zlínu pomohlo vyloučení hostujícího kapitána Daníčka ve 35. minutě. Opora Slovácka před standardkou trefila domácího stopera Didibu a sudí Hocek ji po intervenci od videorozhodčího vyloučil.

„Já jsem to v reálu neviděl, ale Daníček mu dal prý loktem, takže tam nic kontroverzního nebylo,“ míní Červenka.

Kamerunský fotbalista se k podobné situaci přimotal už ve středu, kdy dostal loktem od Slávisty Jurečky, jenž byl stejně jako Daníček na Letné vyloučen.

„Didi velmi dobře a těsně brání, což někteří hráči nemají rádi. Někdy si pomohou odžduchnutím, loktem. Pochybuji, že by měl nějakou narážku, spíš se ho chtěl hráč soupeře zbavit a použil trošku nepřiměřenou sílu, proto byl vyloučen,“ nabízí svůj pohled.

Zlínští si po změně stran vytvořili územní převahu.

Dlouhou přesilovku zužitkovali až mezi mezi 72. a 80. minutou, kdy se prosadili Slončík s Vukadinovićem.

„Někdy to bývá tak, že se proti deseti hraje hůř než proti jedenácti. Také Slovácko dobře zavíralo prostory, dobře nás dostupovalo. Nám se nedařily centry, přihrávky. Pomohli nám až dva vysocí hráči. Ikugar s Černínem uhrávali míče, s nimi jsme byli vpředu ještě silnější,“ ví dobře Červenka.

Glosa Libora Kopla: Ševci se dál lepší. Snad výkony a euforie na Letné vydrží

Kouč Zlína nenasazením Nigerijce Ikugara do základní sestavy spoustu fanoušků překvapil.

Zimní posila by ale podle trenéra celý zápas nevydržela.

„Celý čtvrtek a pátek jenom běhal. V sobotu šel do tréninku, ale bylo na něm vidět, že toho měl plné zuby. Proti Slavii hrál první zápas po sedmi nebo osmi měsících. Odběhal spoustu kilometrů, podstoupil spoustu soubojů. Věděli jsme, že můžeme jít do rizika, ale taky, že utkání může mít komplikovanější průběh a a jemu to může pomoct. Když šel do unavenější obrany soupeře, byl platnější, než kdyby hrál od začátku. Na hřiště přinesl vzruch, uhrával míče, které shazoval. Kluci chytli větší jistotu. Jsem rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce,“ uvedl Červenka.

SCHÁNĚLEC SE SŽÍVÁ

Zatímco Afričan Ikugar se už na Moravě aklimatizoval a ve FORTUNA:LIZE skóroval, Sparťan Schánělec se zatím výrazněji neprosadil a dál střelecky mlčí.

„Tomáš hrál dva roky druhou ligu. Soutěž je trošku jiná. V zápase odpracoval spousty věcí, snažil se, nabízí se. Samozřejmě nehraje fotbal jako ve Spartě B. S týmem se pořád sžívá. Bude silný a určitě nám pomůže v dalších zápasech,“ nepochybuje kouč.

„Je to velmi talentovaný kluk. Zatím sice nedal gól, ale je jenom otázka času, kdy to přijde. Není tak výrazný, jak by mohl být, ale potřebuje čas na adaptaci. Věřím, že to bude dobré,“ dodává.