Vrátil se, aby Zlínu pomohl k záchraně, ale první zápas po příchodu z Plzně jistě vynechá. I když by se Libor Holík rád postavil „své“ Viktorii, ze které na Letné do konce sezony hostuje, po dohodě klubů bude sobotní duel sledovat buď z tribuny Doosan Areny, nebo doma v televizi.

Fotbalista Libor Holík bude ve Zlíně hostovat do konce sezony z Plzně. | Foto: FC Zlín

„Mrzí mě to, na druhé straně vím, jak to v Česku funguje. Asi to má nějaký důvod, že nemůžu hrát,“ uvedl smířlivě na klubovém webu Zlína.

Holík se do Baťova města vrátil po čtyřech a půl letech.

Pětadvacetiletý rodák ze Záhorovic se trenéru Bronislavu Červenkovi hlásil v úterý, kdy s týmem absolvoval první trénink.

„S Liborem jsme byli v kontaktu už někdy v prosinci, protože jsme věděli, že v Plzni není až tolik vytížený. Ptal jsem se ho, jestli se nechce vrátit do Zlína, pomoct nám se záchranou. On preferoval zahraniční, což mu ale nevyšlo, tak jsem se k tomu vrátili. V klubu jsme se shodli, že Libor by pro nás mohl být přínosem na stranu, kde nemáme až takovou zastupitelnost. Dokáže hrát vpravo i vlevo, je to univerzální hráč, což je pro nás důležité, protože dokáže zakrytý čtyři až pět postů. Jsem rád, že jsme se domluvili a tři a půl měsíce nám pomůže,“ uvedl trenér FC Zlín Bronislav Červenka.

Holík poprvé přišel do Zlína v létě 2017. V dresu ševců nastoupil ve 28 duelech, ve kterých si připsal jeden gól.

Odchovanec Slovácka celkem v nejvyšší soutěži odehrál 165 zápasů a vstřelil čtyři branky.

Kromě Zlína působil také ve Slavii Praha, Karviné, Jihlavě, Jablonci a Plzni.

S Viktorií získal mistrovský titul a zahrál si i Ligu mistrů.

V základní skupině zasáhl do všech šesti duelů, na Bayernu Mnichov i proti Barceloně hrál dokonce od začátku.

„Jsem jiný hráč než před pěti lety, kdy jsem byl ve Zlíně poprvé,“ tvrdí.

„V Jablonci i v Plzni jsem nasbíral zkušenosti, zahrál si evropské poháry,“ přidává.

Ofenzivní krajní bek ovšem na západě Čech v silné konkurenci vypadl ze základní sestavy, stal se náhradníkem.

V letošním ročníku FORTUNA:LIGY nastoupil jenom v šesti duelech.

Další starty přidá ve Zlíně, kde bude do konce sezony hostovat. „Jsem natěšený. Sice jsem teď nějakou dobu pravidelně nehrál a vím, že nás čeká boj o záchranu, chci ale pomoct,“ říká.

Výhodou je, že zná prostředí, členy managementu, realizačního týmu i některé spoluhráče. „Mančaft se proměnil docela dost, ale pořád v něm několik kluků zůstalo. V tom problém nebude,“ předpokládá.

S trenérem Červenkou zatím mluvil pouze krátce, více času budou mít v dalších dnech. Bavit se budou nejen o slabinách Plzně.

„Kouče znám už z minulého působení ve Zlíně. Vím, jaký je. Vím, že se mnou počítá na beka, abych běhal nahoru a dolů. Uvidíme, jak mi to půjde,“ říká.

Pětadvacetiletý fotbalista, který bude nastupovat v dresu s číslem 44, už viděl nedělní derby se Slováckem, z výhry ševců nad rivalem měl samozřejmě radost.

Nyní už je součástí týmu. Do Zlína se ale kvůli pár měsícům stěhovat nebude.

S přítelkyní, bývalou golfistkou Karolínou Novákovou, měli byt v Plzni, nyní si vystačí s hotelem, kde pouze přespí.

„Přítelkyně je z Kunovic, já ze Záhorovic, dojíždět ale asi nebudeme,“ má jasno.