Tahle nahněvaný dlouho nebyl. Zlínský trenér Bohumil Páník porážku na Spartě 1:3 jenom tak neskousne. Zkušeného kouče Fastavu rozzlobilo nejenom přísné vyloučení útočníka Jawa v úvodu druhé půle, ale hlavně diskutabilní penalta, která předcházela vlastnímu gólu kapitána Jiráčka v 88. minutě.

Bohumil Pánik | Foto: Deník / Jan Karásek

„Snesu hodně, ale kdybychom dali na 2:0, nevím, co by se tady dělo,“ prohlásil kouč Fastavu Bohumil Páník. Víc se o rozhodčím bavit nechtěl. „Nerad dělám předčasné závěry. Na to jsou komise, odborníci, aby posoudili, jakým způsobem utkání probíhalo. Já to všechno vidím z padesáti, šedesáti metrů,“ říká.