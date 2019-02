„Běhá nám to po brankové čáře, ale nejsme schopní to tam dokopnout. Když to jde do brány, tak to zase skončí na tyči,“ povzdechl si po další domácí porážce záložníka Fastavu Petr Jiráček.

„Příště musíme pro vstřelení branky udělat ještě mnohem víc. Věřím, že v dalších zápasech to přijde,“ doufá dvaatřicetiletý fotbalista.



Souhlasíte, že vám zápas herně zase nesedl?

Já si nemyslím, že by to byl úplně špatný zápas. Samozřejmě si uvědomujeme, že tam bylo hodně laciných ztrát, které nás hodně srážejí, ale věřím, že v dalších zápasech to bude lepší. Musíme zůstat pozitivní. V tuto chvíli nám ani nic jiného nezbývá.



Prohráli jste pošesté za sebou. Začínáte vnímat tlak?

Samozřejmě bychom potřebovali vítězství nebo získat nějaký bod, aby to bylo malinko lepší, ale tuhle situaci si na sebe vytváříme sami. Taky se z ní sami musíme dostat.



Čím to, že se vám v zakončení nyní nedaří?

Tuhle otázku jsem čekal, ale těžko říct. Fakt nevím. Dvakrát nám to běhalo po brankové čáře, trefili jsme břevno, měli jsme ještě nějaké závary. Možná nám chyběl větší důraz v šestnáctce a víc klidu. Možná jsme něco na začátku přípravy urazili a teď se nám to těžko dohání. Samozřejmě jsme zklamaní, ale zápas s Bohemkou byl asi nejlepší, který jsme na jaře odehráli. Myslím, že jsme na dobré cestě. Holt to musíme prostě nějakým zápas zlomit.



Nemáte v hlavě předcházející jara, kdy se vám taky nedařilo?

Je pravda, že se to opakuje, ale nemyslím si, že bychom to měli v hlavě. Tohle se většinou stává, že se něco podcení nebo urazí, nám se to teďka vrací. Víme, v jaké jsme situaci. Musíme na to přijít proč. Absolutně nechápu, proč jsme tahle nervózní. I když jsme byli v šestce, schází nám lehkost a jsme relativně v klidu.



Na Bohemku jste vyrukovali s rozestavením se čtyřmi obránci a stejným počtem záložníků. Seděl vám klasický systém víc?

Nechci říkat, že to bylo úplně nové, vždyť všichni hráči v tomto rozestavení už hráli, takže to bylo jenom věcí některých nácviků v týdnu. Chtěli jsme něco změnit. Dát naší hře nový impulz a soupeře překvapit. Samozřejmě si uvědomujeme, že to z naší strany nebylo ještě úplně ono. Ale bylo to lepší než zápasy předtím.



Nyní vás čeká Baník. Může být výhoda, že v Ostravě budete v jiné roli než doma s Bohemians?

Myslím si, že jo. Baník se určitě do nás bude chtít zakousnout. Možná nám ale role outsidera bude víc sedět. Budeme hrát venku, nemusíme tolik držet balon.