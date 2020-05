To už by ale nešlo o žádnou zkoušku, nýbrž o zachování příslušnosti mezi tuzemskou fotbalovou elitou. „Uděláme všechno proto, abychom se baráži vyhnuli,“ slibuje v rozhovoru pro Deník železný muž zlínské sestavy, který letošní sezoně FORTUNA:LIGY odehrál všechny šestadvacet zápasů, na trávníku strávil kompletních 2160 minut.

Vydržíte to i přes zběsilé tempo, které vás nyní čeká?

Já doufám, že jo. Samozřejmě záleží mnoha aspektech, ale věřím, že tělo vydrží a já pomůžu mužstvu na hřišti. S kondicí jsem nikdy problémy neměl, i když běhání nijak zvlášť nemusím. Období bez fotbalu nebylo moc příjemné, proto jsem rád, že se konečně začne zase hrát.

Máte rád větší zápřah, nebo vám stačí jedno ligové utkání týdně?

Já jsem ve své kariéře pouze párkrát zažil anglické týdny. Mezi ligovými zápasy byly vložené pohárové utkání, takže se to dalo zvládnout. Nikdy mi to nijak nevadilo. Nyní jsem zvědavý, jak se s náročným programe osobně popasuji. Až tak velký problém by v tom ale neměl být.

Jak náročné bude zvládnout rytmus dvou zápasů týdně?

Jasně že je rozdíl, když se v týdnu hraje jedno nebo dvě soutěžní utkání. Taky záleží, jaká je regenerace a dobré podmínky na přípravu. Když něco trošku chybí, může to být pro nás těžší. Bohužel je Letná zavřená, takže regeneraci na stadionu nevyužíváme. Každý odpočívá nějak jinak. Nezbytné je protahování, válce kompenzační cvičení. Doma si dám ledovou sprchu nebo si napustím vanu. Věřím, že se s tím vypořádáme a že to všichni zvládneme, i když je mně jasné, že nějaká zranění budou.

Bude podle vás hrát fyzická kondice větší roli než v běžné sezoně?

Na tohle nedokážu odpovědět. Spíš si ale myslím, že důležité bude, v jakém rozpoložení jednotlivé tým půjdou do vzájemného utkání. Rozhodovat může hlava i mnoho dalších aspektů. Samozřejmě fyzická kondice je nezbytná, ale všechny ligové týmy jsou trénované podobně.

Kdo je na tom z Fastavu nejlépe?

V týmu máme hodně dobrých běžců. Zmínit musím třeba Kubu Janetzkého, který nám na tréninku dokáže o hodně utéct. (úsměv). Dobrý vytrvalec je taky Tonda Fantiš, celá naše záloha má dobrý fyzický fond.

S posledním přípravném utkání v Brně jste odehrál jenom poločas. Souviselo střídání s nešetrným zákrokem na vás?

Souviselo. Měl jsem hrát šedesát minut, nakonec mě trenér stáhl dřív. Měl jsem jenom šrám na noze, není to nic vážného.

Trenér Páník říkal, že je potřeba mít dva týmy. Souhlasíte?

Určitě. Šířka kádru bude důležitá a může mít velký vliv na výsledky. Zápasy půjdou v rychlém sledu za sebou, někteří hráči mohou být zranění, vykartovaní, takže je dobře, že budou připravení je nahradit jiní kluci. Zápas v Brně ukázal, že někteří mají slušnou formu, vypadali dobře. V týmu máme spousta dobrých alternativ. Já jsem ale raději na hřišti, nemám potřebu, aby mě trenér někým nahrazoval. (úsměv)

Vy nastupujete pod koučem Páníkem poprvé. Změnil po návratu do Zlína hodně věcí?

Každý trenér má jiný osobní přístup, odlišný pohled na fotbal. Pan Páník se nám snaží vštípit jeho metody. Věřím, že budeme pod jeho vedením úspěšní a že nás nastartuje. Myslím, že jsme na dobré cestě.

Zase hrajete na čtyři obránce. Sedí vám to víc?

To je asi jedna z největších změn. U systému nezáleží na jednom hráči, ale na tom, jakou má daný trenér k dispozici skladbu mužstva. Bohužel v posledních zápasech před dlouhou pauzou jsme hráli na tři beky a dostávali fakt hodně gólů. Máma snad druhou nejhorší obranu, takže s tím bylo potřeba něco udělat. Změna byla víceméně nutná, já ji kvituji.

Co vám vlastně ukázala příprava před restartem? Všechny tři duely se soupeři z nižší soutěže jste vyhráli …

Fakt nevím … V přípravě můžete všechny zápasy vyhrát a přijde liga a je všechno jinak. Mistrovská soutěže je úplně něco jiného. Věřím, že jsme se v pauze dobře a zodpovědně připravili. Přestávka nám možná i prospěla v tom, že nyní máme čerstvou hlavu. Na poslední nezdary už nikdo z nás nemyslí. Naopak se těšíme na zápas. Uděláme maximum proto, abychom se vyhnuli baráži.

Liga se bude dohrávat v omezeném režimu, takřka bez diváků. Bude to hodně jiné?

Samozřejmě s diváky je to vždycky lepší. Fanoušci vás dokáží vtáhnout víc do hry. Je lepší atmosféra, zápas si každý užije. Bohužel současnou situace neovlivníme. Teprve se uvidí, jak budou vypadat mistrovské utkání bez diváků. Komunikace na hřišti asi bude snažší, ale my se s kluky slyšíme, i když je plný stadion.

Není vám líto lidí, kteří by šli rádi na fotbal, ale na stadion nemohou?

Fotbal se hraje kvůli lidem, aby se pobavili. Sport není jenom o tom, že si jdeme zakopat. My jsme jsme rádi, když nám diváci fandí. Pochválí nás, když při nás stojí, i když se nám nedaří. Je to spojená nádoba. Určitě není dobře, že se hraje liga bez fanoušků. Snad se to časem zlepší a lidé se na stadiony dostanou..

Nejsou podle vás opatření až přehnané?

Nejsem odborník, nedokážu na to odpovědět.