„Je to škoda. Na první jarní kolo přišlo hodně diváků, my jsme se na utkání dlouho chystali, proto je zklamání z výsledku i hry obrovské,“ přiznává pětatřicetiletý obránce. „Nezbývá než to zanalyzovat a příští týden hrát mnohem lépe ,“ přidává.

Slovácku to proti oslabenému Baníku, který poprvé vedl nový trenér Luboš Kozel, drhlo od začátku střetnutí. Domácí borci se nemohli dostat do tempa ani do šancí. „Kombinačně to moc nešlo. Nikdo nechtěl udělat chybu. My jsme spíš nakopávali. Asi to bylo o tom prvním gólu,“ myslí si Kadlec.

A měl pravdu. Ráz utkání změnila trefa Ostravy v 52. minutě. Obrana Slovácka nejprve odvrátila roh Holzera, ale další centr Hrubého už skončil gólem, neboť nepokrytý Pokorný hlavou poslal míč do šibenice Trmalovy branky. „Zase jsme dostali gól z odvrácené standardky,“ štve Kadlece.

Kdo měl mladého ostravského zadáka na starosti, krátce po utkání netušil. „Musím se na to podívat, ale přede mnou byl Dvořák. Možná do něj mohl jít tělem jít. Je to škoda,“ myslí si.

Baník tím získal více klidu, který naopak chyběl Slovácku zejména ve finální fázi. „ Soupeři to vyhovovalo. Pro nás už to bylo složité. Hosté se zatáhli, dobře bránili. My jsme nějakou stoprocentní šanci neměli. Nedotlačili jsme to tam. A když neohrozíte branku, nemůžete dát gól,“ připomíná.

Jedním z nejlepších hráčů na trávníku byl hostující útočník Šašinka. Mladý forvard podzim strávil na hostování ve Slovácku, v jehož dresu zaznamenal pět gólů. V sobotu se do Uherského Hradiště vrátil už jako soupeř.

„Dneska se nám ho podařilo uhlídat, bohužel jsme dostali gól od jiného hráče. Ale přeji mu všechno nejlepší, ať se mu daří. Před sebou má velkou budoucnost,“ myslí si Kadlec, který by měl Šašinku raději na své straně, než aby s ním sváděl souboje.

„Je škoda, že jsme ho neudrželi. Věděli jsme ale, že se bude vracet do Baníku. Je to talentovaný útočník,“ chválí bývalého spoluhráče Kadlec.