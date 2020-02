Ševci sice proti silnému Borisovu ani přes několik slibných příležitostí neskórovali, ale díky skvělému brankáři Rakovanovi přečkali několik šancí soupeře a nakonec s běloruským šampionem remizovali 0:0.

Spokojený s nerozhodným výsledkem a hlavně herním projevem byl také kouč Fastavu Jan Kameník.

„Borisov byl nejkvalitnější soupeř, proti kterému jsme v přípravě hráli. Utkání sneslo přísné měřítko jak do ofenzivy, tak i do defenzivy. Zejména v prvním poločase jsme předvedli velmi dobrý výkon a soupeře jsme do ničeho nepustili,“ těší osmatřicetiletého trenéra.

Naopak vepředu ševcům scházela důraz a přesnost. „Koncovka nás momentálně lehce trápí, nicméně organizace hry a nasazení hráčů bylo velmi dobré,“ říká Kameník.

Zatímco soupeř o přestávce vyměnil celou jedenáctku, Moravané provedli jedinou změnu, když mladíka Cedidlu na kraji obrany vystřídal Simerský. Hráči BATE měli ve druhé půli více možností ke skórování, ševci ale nepříjemné chvíle přečkali.

„Bylo vidět, že když jsme prospali nějaké dostoupení, tak nás soupeř dokázal kombinací chytnout. Dokázal se nám tam dostat. Myslím, že jsme v průběhu druhé půlky nezachytili dva nebo tři náběhy. Jde o míče za obranu, kde si soupeř vypracoval šance a díky zákrokům brankáře Rakovana jsme to ustáli,“ uvedl Kameník.

S přibývajícími minutami Fastav srovnal hru, zlepšení ale vítěznou branku nepřinesl.

Ševci zakončili týdenní pobyt v Beleku bezgólovou remízou. V neděli se z Turecka vrací domů a po krátkém odpočinku se znovu vrhnou do práce. Už v sobotu je totiž čeká generálka v Nitře.