Ševcům v sobotu pomohlo vyloučení domácího stopera Mandjecka ve 28. minutě, i přes dlouhou přesilovku ale málem odjeli z hlavního města s prázdnou. Porážku odvrátil až střídající Matejov, který v 90. minutě prohloubil sparťanskou krizi.

Zato v Baťově městě si alespoň na chvíli zhluboka oddechli. Ve Zlíně se nyní bude pracovat zase o něco lépe.

„Cítil jsem, že obě družstva chtějí utkání zvládnout ve svůj prospěch. Hra byla v závěru nahoru dolů, remíza je nakonec spravedlivá,“ myslí si trenér Fastavu Jan Kameník.

Z bodu měl samozřejmě velkou radost. Vždyť Zlín venku tápe a ve čtyřech z posledních šesti utkání vůbec neskóroval.

Na Spartě ale hrál hlavně v první půli dobře. Nakonec však málem prošustroval dlouhou přesilovku a slibně rozehranou partii.

„Pokud hrajete proti deseti, vždycky pošilháváte po výhře. I tak ale musíme bod brát. Navíc jsme venku dali dva góly, což se taky počítá. Snad nám to přinese další klid do práce,“ přeje si Kameník.

Do vyloučení podle představ

Oba týmy byly před vzájemným soubojem ve složité situaci. Napětí proto bylo na pražské Letné znát.

„My jsme tady mohli uspět, Sparta musela. Věděli jsme, že domácí budou pod tlakem. My jsme ale taky chtěli nějaký bod získat. Čekali jsme na to, jakým způsobem se bude utkání vyvíjet,“ uvedl Kameník.

Moravané vstoupili do utkání dobře. Chytili začátek a v úvodu byli hodně aktivní.

„Dařilo se nám plnit taktický plán, to znamená nepouštět Spartu příliš do hry, hodně vysoko ji napadat a znemožnit ji rozehrávku, aby nepřevzala otěže utkání,“ pochvaloval si Kameník.

Ševci navíc konečně dokázali být venku nebezpeční. Slibné šance ale neproměnili, uzdravený Poznar navíc hlavou trefil břevno.

„Utkání do vyloučení probíhalo podle našich představ,“ prohlásil osmatřicetiletý kouč.

V ofenzivě chyběli hráči

Červená karta pro Sparťana Mandjecka ale ráz zápasu změnila.

„Ještě v první půli jsme byli velmi zodpovědní a hráli jsme tak, jak jsme měli. Protože s jídlem roste chuť, začali jsme se hodně tlačit dopředu, a to bylo to, co Spartě vyhovovalo,“ říká Kameník.

„Její dobře zvládnutý přechod po naší ztrátě byl pro nás velmi obtížně chytatelný. Dokázali se tam dostat a z rychlých protiútoků byli velmi nebezpečí,“ přidává.

Na druhé straně fotbalisté Zlína se paradoxně proti oslabenému soupeři herně trápili.

„Sparta se zatáhla a bránila v hlubokém bloku. Do toho se vždycky velmi obtížně dostává. Někteří hráči se zbytečně zatahovali ke stoperům, a tím pádem oslabovali svoje pozice,“ říká Kameník.

„V ofenzivě bylo pak málo hráčů. Ve finále jsme neměli prostor kam míč dát,“ pokračuje.

I když ševci ve druhé půli dvakrát inkasovali, vždycky dokázali skóre srovnat. Na první gól Moberga Karlssona odpověděl Poznar a na trefu Kozáka reagoval jen o pár okamžiků později Matejov.

Tlak je pořád stejný

Fastav se díky remíze 2:2 přiblížil dvanáctým Teplicím, který ale mají odložené utkání s Libercem k dobru.

Naopak se Zlínu přiblížila předposlední Opava, která doma zdolala Olomouc.

„Tlak je pořád stejný,“ tvrdí Kameník. „Sice jsme před začátkem jara avizovali, že se chceme dívat spíš nahoru, ale po třech kolech se musíme dívat hlavně dolů, protože každý bod, co získají soupeři pod námi, nás trošku zneklidní,,“ přiznává.

„My se ale chceme soustředit sami na sebe. Půjdeme zápas od zápasu. Teď se začneme koncentrovat na domácí utkání s Bohemkou, před vlastními fanoušky máme co napravovat,“ dodává.