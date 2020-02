„Cíl musí být jasný. Chceme se dostat do desítky, abychom se vyhnuli následujícím utkáním, které jsou ohrožující nebo směrují k tomu, že můžeme hrát baráž nebo o přímý sestup. Snažíme se dívat spíše nahoru," řekl Kameník na tiskové konferenci.

Motivací je loňský povedený dvojzápase s olomouckou Sigmou, strašákem naopak předcházející nepovedené jara a boj o záchranu. „Tlak i herní úroveň jsou úplně jiné,“ ví dobře.

Důležitý bude hlavně vstup do druhé poloviny sezony. Uspět chtějí Jiráček a spol. hned v sobotu na půdě předposlední Karviné. Soupeři ze severu Moravy mají vracet nečekanou podzimní porážku 1:4

„Jedeme tam vyhrát. Betonovat, bránit výsledek ani spoléhat na náhodu nebudeme,“ tvrdí Kameník.

„Až podle vývoje utkání si můžeme říct, zda jsme spokojení i s bodem,“ přemítá.

Pomoct Zlínu mají také zahraniční posily. Na Letnou jich v zimní přestávce dorazilo hned pět. Při jarní premiéře v základní sestavě nejspíše nebude chybět gambijský útočník Lamin Jawo.

Posila z druholigové Jihlavy na hrotu útoku stejně jako v generálce s Nitrou zaskočí za zraněného Poznara.

„Vypadá to, že si z Jihlavy přenesl slušnou formu, i když jeho hra pořád není taková, jakou bychom si představovali. Přece jenom rozdíl mezi první a druhou ligou je velký,“ říká Kameník.

I přesto od něj vysoký forvard zřejmě dostane důvěru.

„Kladné hodnocení převažuje nad záporným, takže je jednou z variant a může se objevit v sestavě,“ připouští zlínský kouč.

Další nováčci zůstanou pouze mezi náhradníky. Lotyš Ikaunieks je totiž zraněný a guinejskému záložníkovi Condemu zase scházejí zkušenosti s českou nejvyšší soutěží. „Prošel třetí ligou, adaptace není jednoduchá, ale na druhé straně je to velmi zajímavý hráč s velkou perspektivou. Do budoucna je velkým příslibem pro Zlín,“ myslí si Kameník.

Nepravděpodobný je i start Španěla Pedrita, který stále dohání tréninkové manko.

„Věříme, že jako fotbalista jižanského původu nahradí Podia a Folprechta a do naší hry vnese určitou kreativitu,“ přeje si.

„Chceme aby tady byl a výkonnostně rostl. Jako odchovanec Villarrealu kvalitu má. Věříme, že ji postupně ukáže i v zápasech,“ přidává.

Zatímco francouzský obránce Martin Ngimbi si musí na pořádnou šanci teprve počkat, navrátilec Bačo je použitelný okamžitě. To stejné platí i o dalším vysokém zadákovi Simerském, jenž do Fastavu zamířil z Opavy.

„Od něj si hodně slibujeme. Má zkušenosti, na svém kontě celou řadu ligových utkání. Navíc hrál v Opavě, který se nikdy nepohybovala v tabulce nahoře, takže se umí rvát,“ oceňuje.

I přesto ale Simerský místo v sestavě jisté nemá.

„Způsob hry je trošku jiný, specifický. Nehrajeme klasickou čtyřkovou obranu, ale pouze na tři beky, takže je otázka, zda se do zápasu v Karviné dokáže adaptovat,“ uvedl Kameník.

Přednost tak zřejmě znovu dostane mladík Cedidla. Poctivý bek stejně jako Jan Hellebrand obdržel pozvánku na sraz reprezentace U19 pro dvojutkání se Skotskem, která se odehrají příští týden ve Španělsku.

„Pro nás to není žádná komplikace, ale radost,“ tvrdí osmatřicetiletý odborník.

Žolíkem pro jarní boje může být Šimon Chwaszcz. Zlínský odchovanec se na Letnou nečekaně vrátil po angažmá v třetiligovém Uherském Brodě. V mateřském klubu podepsal tříletou smlouvu.

„Je to pro nás velmi příjemné překvapení. Na to, že působil v MSFL, tak se okamžitě adaptoval a jako správný hrotový útočník ukazuje, že se umí vpředu chovat,“ vyzdvihuje Kameník.

Velkou komplikací je zranění Tomáše Poznara. Nejlepší střelec týmu na soustředění v Turecku utrpěl svalové zranění a první dva zápasy rozhodně vynechá.

„Tomáš je nyní v režimu individuální přípravy. Neustále na sobě pracuje, dělá i nestandardní procedury, věci navíc. Ví, jak se má o své tělo starat a díky tomu se jeho stav zlepšil,“ těší Kameníka.

Podle něj Poznar nepotřebuje absolvovat celý tréninkový týden, aby byl na utkání připravený.

„Jeho způsob hry je sice náročný, ale má dostatek zkušeností, aby i po krátké přípravě do utkání hned naskočil," dodal kouč.

Ševci věří, že i bez důležitého forvarda začátek jara zvládnou. Pomoct jim k tomu měla tvrdá zimní příprava.

„Celkově je to hodnocení pozitivní. Teď už akorát záleží na tom, jak se nám podaří věci, které jsme dělali a natrénovali, přenést do prvního utkání v Karviné a potom i do zbytku jarní části sezony," uvedl Kameník, který si pochvaloval hlavně přístup svěřenců.

„Tým pracoval velmi dobře. V mužstvu mezi hráči a členy realizačníh týmu panuje dobrá atmosféra,“ pochvaluje si.

Zlepšit musí dvanáctý tým FORTUNA:LIGY hlavně ofenzivu.

„Šance jsme si dokázali vytvořit, ale musíme s nimi umět lépe nakládat. Být zodpovědnější, důslednější,“ ví Kameník.

Naopak organizace hry a defenziva se po podzimní části ještě zlepšily.

„Už to chce jenom víc agresivity a lepší dostupování,“ zakončuje zlínský kormidelník.