Výsledek na Stínadlech pouze potvrdil fakt, že se ševcům venku dlouhodobě nedaří. Přitom Zlíňané měli poslední duel rozehraný velmi dobře a více než hodinu soupeře trápili. Závěr ale absolutně nezvládli a domů odjeli přes celou republiku s výpraskem.

„Tato prohra nás mrzí o to víc, protože zápas jsme začali přesně podle našich představ. Místo toho, abychom potvrdili naše vedení a přidali druhý gól, tak inkasujeme vyrovnávací branku. Tuto sezonu se nám to bohužel stává často. Do budoucna to musíme určitě zlepšit,“ ví dobře slovenský fotbalista.

Bídnou venkovní bilanci příliš nevylepšil ani staronový trenér Bohumil Páník. Zkušený kouč i tak má ale velkou zásluhu na tom, že Moravané už po třetím zápase nadstavbové části mají jistou účast ve FORTUNA:LIZE i pro příští soutěžní ročník.

„Dal nám impulz. Zná prostředí, hráče. Určitě jeho angažování byla správná volba,“ má jasno Matejov.

Nestěžuje si však ani na bývalého Páníkova asistenta Jana Kameníka, který ševce převzal na konci podzimu po odvolání Josefa Csaplára.

Po špatném vstupu do jarních odvet se ale musel z Letné pakovat i progresivní kouč.

„Osobně mi bylo trenéra Kameníka líto, protože je to velký poctivec. Dával do toho všechno. Bohužel sportovní život takový někdy bývá,“ připomíná rodák z Dubnice nad Váhom.

Ani Páník to ale nemá se svými svěřenci jednoduché. Poslední debakl hodně těžce vstřebával, po utkání byl pořádně naštvaný. Hráče na trénincích ale nijak zvlášť nedusil.

„Po zápase jsme měli klasické vyběhání a v úterý jsme dostali volno. Asi nás trenér nechtěl vidět,“ usmívá se Matejov.

Ševci se do toho zase pořádně šlápli až ve středu, kdy začali s přípravou na poslední domácí zápas. Hráči Fastavu se fanouškům chtějí revanšovat po nezdaru v Teplicích, potěšit je pohlednou hrou a hlavně vítězstvím, které ovšem víc potřebuje soupeř.

„Nemyslím si, že z třinácté pozice bychom si mohli dovolit jít odehrát zápas pouze z povinnosti,“ říká Matejov.

S motivací podle něj problém nebude. „Je stále stejná. Hlavně po tom, co nám nevyšel poslední duel a doma hrajeme letos naposledy,“ přidává.

O týden dovolené méně

Páníkův tým má Karviné co vracet. Letos jí totiž podlehl v obou vzájemných zápasech.

„Nemyslím si, že by to byl soupeř, který nám nesedí. Letos nás sice dvakrát porazil, ale aspoň mu to nyní můžeme vrátit,“ prohlásil.

Karviná na rozdíl od Zlína stále nemá jistou záchranu a baráži už neunikne, pokud tedy neskončí poslední a nesestoupí přímo.

Otázka je, zda se soutěž nakonec vůbec dohraje. Ve středu totiž byli tři členové prvního týmu Karviné pozitivně testování na COVID-19 a jsou v karanténě.

„Samozřejmě je to pro všechny nepříjemné. Uvidíme, jak se situace vyvine. Byla by velká škoda, kdyby se sezona nedohrála,“ uvedl Matejov.

Nákaza, která se předtím vyskytla i ve třineckém fotbalovém klubu, už přitom prodloužila sezonu o pět dní.

Kvůli změně v termínové listině se závěrečné utkání Fastavu v Olomouci neodehraje v úterý, ale až příští neděli. Nejen ševci tak přišli o týden dovolené.

„Ve středu nám trenéři orientačně cosi naznačili, tak uvidíme, kolik nakonec dostaneme volna, ale nějaká dlouhá pauza nebude,“ ví dobře slovenský fotbalista, který v neděli 5. července oslaví dvaatřicáté narozeniny.

Matejov se na žádnou dovolenou letos nechystá, s přítelkyní totiž očekává narození prvního potomka. „Budeme doma a určitě otočíme Slovensko,“ dodává.