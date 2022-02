Kapitán Poznar míří do Polska. Absolvoval prohlídku, přestup ještě hotový není

Definitivní to ještě není, ale klíčový útočník Zlína Tomáš Poznar už je velmi blízko svému vytouženému zahraničního angažmá. Kapitán a nejlepší střelec Fastavu má namířeno do polské Estraklasy. Do posledního týmu Termalica Nieciecza jej zlákali nejen lepší finanční podmínky, ale i trenéři Radoslav Látal s Radimem Kučerou. Ševci za svoji oporu hledat náhradu nebudou.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Kapitán Fastavu Zlín Tomáš Poznar (vlevo) společně se spoluhráčem Davidem Tkáčem. | Foto: ČTK

Třiatřicetiletý Poznar se paradoxně dohodl na smlouvě v Polsku i když je momentálně zraněný. Po zimní pauze ještě nenastoupil. Trápí jej břišní sval, v únoru více objížděl odborníky a různé specialisty než aby trénoval. Posilu si proklepli i lékaři Termalici. Nejlepší zlínský střelec ve středu absolvoval důkladnou zdravotní prohlídku, na její výsledky se nyní čeká. Vedení Zlína odchod klíčového forvarda, kterému v létě končí na Letné smlouva, posvětilo, takže pokud bude všechno v pořádku, nebude transferu, o kterém jako první informoval Deník Sport, nic bránit. Pro zlínského odchovance půjde o vůbec první zahraniční angažmá. Ve FORTUNA:LIZE doposud odehrál 176 zápasů a vstřelil 43 branek. Kromě mateřského Zlína nosil také dres Plzně a Ostravy, kde se ale výrazněji neprosadil. Po derby na večeři, teď příprava na Spartu. Matejov věří v další dobrý výsledek V novém týmu, který vedou známí trenéři Látal s Kučerou, potká i trojici krajanů. V Termalice působí Hybš, Hubínek a Bezpalec. Poznar českou kolonii ještě rozšíří, zda to ale bude na záchranu v Estraklase stačit, není jisté. Termalica Nieciecza dál zůstává v tabulce poslední, na první nesestupové místo ztrácí šest bodů. Ševci jsou na tom po vydařeném jarním startu lépe, po uzavření přestupového okna už nikoho shánět nemíní. Sezonu dohrají se stávajícím kádrem. Útočníkem číslo jedna tak bude Antonín Fantiš. Trenér Jelínek kromě něj může na hrotu využít i Vukadinoviče, Jawa, Chwaszcze či Bobčíka.