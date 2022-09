„Všichni jsme z toho zklamaní, ale nyní si nic neřekneme. Máme horké hlavy. Co bylo a nebylo si rozebereme až v neděli,“ zůstal v klidu těsně po zápase kapitán ševců Václav Procházka.

Bývalý reprezentant byl vůči africkému záložníkovi shovívavý.

Na trávníku nejprve vůbec netušil, co sudí Hocek s kolegou u videa řeší. „Myslel jsem si, že to bude faul na gólmana nebo bránění v rozehře. Toto se stalo o kousek vedle,“ připomíná.

Je pravda, že brněnský Souček v domácím pokutovém území nejprve atakoval brankáře Rakovana, až potom se Didiba úmyslně postavil do cesty opavskému odchovanci. „Netušil jsem, že to může být pokutový kop,“ přiznává zkušený stoper.

Hlavní rozhodčí si ale celou situaci po zásahu videorozhodčího prohlédl ze záznamu a nařídil pokutový kop, který v 51. minutě bezpečně proměnil Řezníček. Zkušený forvard svým druhým gólem v zápase zvýšil na 2:0.

A než se Zlín stačil vzpamatovat, inkasoval potřetí. „Bohužel jsme soupeře pustili do tříbrankového náskoku, který se jen těžko stahuje,“ posteskl si bývalý zadák Plzně, Mladé Boleslavi či Ostravy.

Další zkrat Didiby a zvláštní penalta. Ševci proti Zbrojovce ztrátu nedohnali

Ševci ale zápas nevzdali a závěr góly Janetzkého a střídajícího Dramého pořádně zdramatizovali. „Jsem rád, že jsme výsledek alespoň snížili, bod byl nadosah, ale gólový rozdíl byl už moc velký,“ ví Procházka.

Po souboji s Brnem litoval nejen inkasovaných branek, ale i nevyužitých šancí. „Je škoda, že góly dáváme až když prohráváme a dotahujeme,“ povzdechl si.

„Brankové situace jsme totiž měli i v první půli. Bohužel jsme nešli do vedení, protože zápas by se pak odvíjel jinak,“ míní.

Zlín doma v lize prohrál s Brnem po předchozích pěti vítězstvích za sebou.

Po čtyřech kolech nebodoval a v neúplné tabulce je až třináctý.

„Je to škoda, protože doma nechceme prohrávat. Navíc jsme přišli o sérii bez prohry, ale nemyslím si, že jsme odehráli špatný zápas. V první půli jsme si vytvořili nějaké šance, tlak. Akorát jsme po ojedinělé situaci v naší šestnáctce dostali branku. Řezníček to tam nějak se štěstím procpal,“ štve Procházku.

Že by ale podobný buldok Zlínu scházel, si nemyslí. „Vpředu máme různé typy hráčů. Až doteď nám to celkem vycházelo. Tedy až na to, že jsme šance neproměňovali,“ dodává smutně.