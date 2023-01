„Jsme šťastní, že můžeme trénovat na přírodním terénu. Jsme rádi, že jsme vycestovali pryč z Česka. Sice nám to trošku komplikuje silný vítr, kvůli kterému jsme museli i uzpůsobit trénink, ale lepší být tady než doma v zimě na umělce,“ říká.

Navíc kvůli krátké zimní přípravě ševci na ostrově ve Středozemním moři spíše ladí formu a věnují se herním věcem, než aby hodiny trávili v posilovně nebo běhali po kopcích a polykali kilometry.

„Vzhledem k tomu, že tady hrajeme tři zápasy, asi už máme hrubou přípravu za sebou,“ předpokládá.

Respektovaný a úspěšný kouč Vrba sice do mužstva vnesl nový impulz, ale tréninky jsou podobné jako v minulých letech. „Trenér je tady s námi teprve týden, nic moc se zatím nezměnilo. Všechno je to normální, i když to má tempo a je to živé,“ všímá si.

„Všichni jsou dobře naladění. Snad to tak bude pokračovat,“ doufá.

Také bývalý hráč Plzně, Teplic, Mladé Boleslavi, Ostravy, který v minulosti působil i v norském Stavangeru a anglickém Brentfordu, věří, že dobrá nálada vydrží ševcům i po startu druhé poloviny sezony. Na podzim si Zlíňané příliš radosti neužili. „Uvidíme, jestli na nás bude trenér Vrba platit. To se ukáže až v lize,“ ví Fillo.

Fantiš o nehodě na skútru: Nemohl jsem hodit aut, ale mohlo to dopadnout i hůř

Na Maltě už v minulosti byl s Baníkem Ostrava, nyní se do známého prostředí vrátil. „Nic se tady nezměnilo. Hotel je v pohodě, hřiště krásné. Pořád je to tady perfektní,“ uvedl.

Volný čas tráví sledováním seriálů nebo hraním karet se spoluhráči. „Doufám, že nebudu moc v minusu,“ usmívá se.

V letadle se mu proti Procházkovi, Silnému a Simerskému celkem dařilo. „Ale nehrajeme pořád. Program je docela nabitý. Máme dva tréninky, regeneraci,“ připomíná.

Na rozdíl od spoluhráče Hlinky, který patří mezi otužilce, se nechystá ani do moře. „To mě nenapadlo. Já mám radši teplo v sauně,“ směje se.

Ve středu půjde Fillo společně s týmem poprvé do akce. Ševci se od šestnácti hodin utkají s Trnavou, v základní skupině se ještě střetnou s německý Sandhausenem.

„Na zápasy se těšíme. Bude to pro nás dobrá konfrontace. I když je to přátelák, budeme chtít vyhrát,“ slibuje fanouškům, kteří věří v lepší časy.

Na Maltě ožívají i vzpomínky na slavnou plzeňskou éru, jejíž součástí byl nejen Fillo, ale i trenér Vrba, jeho současný asistent Jiráček a také obránce Procházka.

„Už je to více než deset let, historie, na druhé straně jsem rád, že mohu spolupracovat se známými tvářemi a že se třeba Jiras připojil k týmu. Když lidi znáte, vždycky se vám s nimi spolupracuje lépe,“ dodává.