„V mančaftu je nás dvacet. Kluci, kteří čekají na příležitost, nyní mají možnost ukázat, že na hřiště taky patří. Věřím, že každý z nich je hladový a chce být v základní jedenáctce. Musíme si s tím poradit,“ uvedl zlínský trenér.

Na zapracování dalších mužů měl celý týden. Byť moc variant nemá, sestavu nějak poskládat musí. „Věřím, že jedenáctka, kterou na hřiště pošleme, bude to správná,“ přeje si.

Na hrotu se nejspíše objeví univerzál Fantiš, šanci od první minuty zřejmě dostanou i Simerský s Reiterem.

Mimo hru kromě vykartovaných hráčů dál zůstávají i Kolář, Jawo, Fillo či brankář Dostál.

I bez nich ale ševci skvěle zvládli poslední duel s Baníkem. Výtečný výkon ovšem přinesl Zlínu jen bod, teď by se šikla spíš výhra.

Pokud se Moravané v oslabené sestavě přiblíží minulému představení, mají velkou na úspěch, v Teplicích to však bude spíš boj, dřina.

„Už v některých utkání předtím jsme to naznačovali, výkonem s Ostravou jsme si na sebe upletli bič. Teď je na nás, trenérech a i týmu, abychom je neustále opakovali. Když ale takto budeme pracovat dál, půjdeme po správné cestě,“ ví mladý kouč.

Ševci mají před posledními Severočechy komfortní desetibodový náskok. V létě na Letné skláře sfoukli 3:0, teď znovu nechtějí vyjít naprázdno.

Teplice, které prožívají nejhorší sezonu, se i po výměně trenérů neuvěřitelně souží. Severočeši pod novým koučem Jarošíkem prohráli i sedmý ligový zápas, na Slavii padli 0:3 a zůstávají poslední.

„Z naší strany to byl asi nejhorší výkon, co se týče hry dopředu, na míči, přechodu do útoku. Myslím, že k nám je výsledek ještě hodně milostivý,“ uznal bývalý reprezentant, který nečekal, že jeho teplická mise bude tak náročná.

„Doufám, že se to změní, nebudou jen porážky a v Teplicích se taky nad námi rozsvítí sluníčko," přeje si.

Kdy to přijde, nikdo ale neví. Proti Zlínu bude domácím scházet vyloučený Mareček, mimo hru jsou i Žitný, Kučera či Mazuch.

Obránce Tomáš Vondrášek doufá, že proti Zlínu teplické mužstvo předvede svým fanouškům diametrálně rozdílný výkon. „Hlavně musíme být přesvědčený o tom, že jdeme vyhrát. Nesmí tam být žádná pochybnost o tom, že bychom zápase neměli zvládnout. Musíme do něj vstoupit tak, jak jsme vstupovali do herně povedených domácích zápasů. Je potřeba ještě lepší vstup. Každý z nás si teď musí uvědomit vážnost situace a udělat vše proto, abychom zápas zvládli,” prohlásil na klubovém webu.

Pro Teplice „mluví“ jenom statistika. Ševci na Stínadlech v historii české ligy bodovali jen třikrát. Výhru odtud odvezli pouze v roce 2003, jinak dvakrát byli rádi za bod.

„Historicky se nám proti němu asi daří, ale v naší situaci se ta statistika maže. My se musíme hlavně poprat sami se sebou a na zápase se připravit v hlavě. Už je potřeba bodovat, všichni to víme,“ dodává Vondrášek.

FORTUNA:LIGA, 17. kolo -

FK Teplice (16.) - FC Fastav Zlín (12.)

Výkop: sobota v 15.00, AGC Aréna Na Stínadlech

Rozhodčí: Černý - Caletka, Dobrovolný (Švagr) | VAR: Petřík | AVAR: Hurych

Ligová bilance: 15-4-9, 39:28

Poslední zápas: 0:3 (34. Matejov, 54. Vraštil, 90. Poznar, 7. srpna 2021)

Pravděpodobné sestavy: Teplice: Grigar - Vondrášek, Knapík, Chlumecký, Shejbal – Foertelný, Jukl – Černý, Krunert, Kodad - Rezek. Trenér: Jarošík.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Vraštil, Simerský, Matejov – Dramé, Conde, Tkáč, Hrubý, Reiter – Fantiš. Trenér: Jelínek.

Tip Deníku: 0:2