„Zklamání je velké. Po zápase v Opavě jsme dostali příležitost dotáhnout se na týmy před námi, ale vůbec jsme toho nevyužili. Výsledek je hodně špatný, ale jinak všechno úplně tak zlé nebylo,“ je přesvědčený zlínský záložník Adnan Džafić.

Zatímco ševci se soužili, Karvinští si od začátku šli za první letošní výhrou a nekompromisně trestali chyby protivníka. „Bylo to o prvním gólu. Nepokryli jsme první vážnou situaci soupeře a už to bylo. Hosté nám dali čtyři góly z pěti šancí,“ připomíná Džafić.

Hráči Fastavu mohli ještě v první půli výsledek minimálně srovnat, ale své příležitosti trestuhodně zahazovali. „V první půli nedokážeme proměnit jasné šance, soupeř nám naopak dá gól ze všeho. Přitom jsme místy hráli lépe než Karviná,“ míní devětadvacetiletý Bosňan. Karviná nám ukázala, jak se dávají góly, přidává zklamaně.

I Džafić se v první půli dvakrát dostal do slušného zakončení, ale první střela mířila kousek vedle a druhý pokus mu zblokoval hostující obránce.

Důležitý moment přišel v 52. minutě, kdy byl po druhé žluté kartě vyloučen domácí bek Azacikj. „Po zápase si můžeme říct, že vyloučení bylo klíčové, ale na hřišti jsme to ani v deseti nevzdávali,“ říká Džafić. Severomoravané přesto oslabeného soupeře dorazili dalšími třemi brankami.

„Pro Karvinou jsme vytvářely prostory, což se nám vymstilo. Ani v deseti jsme nezalezli, na druhé straně jsme to soupeři usnadnili. Karviná chodila do rychlých brejků a střílela góly,“ posteskl si zkušený záložník, který se na trávníku potkal i s bývalým spoluhráčem a kamarádem Vukadinovićem.

„Po zápase jsme se bavili, v utkání moc ne. Co říkal, tak měl nakopnuté koleno, když se srazil s Dostym. Zranění by ale nemělo být vážné, měl by být v pořádku,“ hlásí Džafić.

Ústředním mužem zápasu byl ale Ba Loua. Fotbalista z Pobřeží slonoviny sice na Letné neskóroval, ale ševce zlobil a podílel se na většině branek. „Byl to přesně zápas pro něj. Vyhovuje mu, když má chodit do otevřené obrané. Hrálo se mu hezky,“ dodal Džafić.