Po více než roce je zpátky v Česku. Fotbalista Pablo González se po krajanovi Pedro Martínez Garcíovi stal druhým Španělem ve zlínském klubu. Třicetiletý ofenzivní záložník dorazil na Letnou coby volný hráč z Izraele, v rozhovoru pro klubový web vypráví nejen o sobě, ale i rodném Španělsku, vrací se k působení v Atléticu Madrid či Villareralu.

Fotbalisty Zlína posílil španělský záložník Pablo González. | Foto: Deník/Libor Kopl

Nastoupí v sobotu?

„Cítím se velmi dobře, jsem připravený. Teď je to jen na trenérovi. Sobota může být dobrý start," věří posila ševců.

O příchodu do Zlína. „Upřímně jsem dva až tři týdny přemýšlel o mém dalším osudu, protože jsem měl i jiné možnosti, ale myslím, že návrat do České republiky byl správný. Věřím, že se tady dostanu zpět do své bývalé formy, pomůžu týmu i sám sobě."

O české lize, adaptaci. „Je výhoda, že znám prostředí, ligu i jazyk. Začínám už trochu mluvit i na hřišti, rozumím pokynům a domluvím se se spoluhráči, takže příchod je v tomto ohledu pro mě bezproblémový a nepotřebuji se adaptovat, tudíž budu na všechno připravený hned od prvního zápasu."

O ambicích. „Chci ze sebe vydat vše, dostat z Pabla sto procent a pomoct týmu. Chci být pozitivní, předat energii, zlepšit mužstvo a taky se dostat v tabulce co nejvýš."

O svých přednostech. „Myslím, že jsem velmi dynamický, běhám skoro všude po hřišti. Snažím se být kreativní, hledat volná místa a dostávat spoluhráče do příležitostí."

O Zlínu. „Znám spoustu spoluhráčů, protože jsem proti nim hrál, stejně jako několikrát proti Zlínu. Vím, že má klub více než stoletou historii, takže že před pár lety hrál proti dobrým týmům Evropskou ligu. Teď se musíme všichni snažit, abychom vylepšili současné postavení v tabulce. Jinak bydlím v hotelu vedle univerzity, je tam moc hezké prostředí. Jediný problém je, že stále nemám auto, takže jsem toho nemohl moc navštívit. Řekli mi, že je tady jedna z nejlepších ZOO v zemi, takže ji určitě navštívím, ale pěšky tam určitě nepůjdu."

Zdroj: Youtube

O trenéru Vrbovi. „Vzpomínám si, jak jsem proti němu hrál za Sigmu, když byl ve Spartě. Vím, že má skvělou kariéru, trénoval v Rusku, český národní tým a také nejlepší mužstva v Česku. Má charakter, chce bojovníky a vítěze, což se mi líbí."

O přivítání v kabině. „Hrál jsem proti Simerskému, Fantišovi, Vukadinovićovi, Dramému, Čelůstkovi i dalším klukům, znám jich opravdu hodně. Samozřejmě jsem se s nimi předtím nebavil, ale od první chvíle, co jsem přišel, tak jsou velmi hodní a cítím se s nimi příjemně. Zkoušel jsem i vtipkovat v češtině, smáli se, protože moje čeština je hrozná."

O Tomáši Baťovi. „Dokonce i moje matka věděla, že je tady obuvnická firma. Samozřejmě jsem si o tom přečetl, je to hlavní pilíř města."

O Česku. „Už mi přirostlo k srdci. Mám zde spoustu kamarádů, dokonce jsem tady byl i na několika svatbách. Znám už zdejší kulturu, jídlo. Vím, jak se tady žije. Mohu říct, že mě Česko osvojilo. Cítím se tady velmi dobře. Lidé jsou ke mně hodní."

O španělských fotbalistech v Česku. „Proč nás tu není víc? Myslím, že je to hlavně kvůli řeči. Ve Španělsku se anglicky moc nemluví, česky už vůbec. (úsměv) Dalšími důvody jsou počasí, náročnost zdejší ligy, která je těžká, plná tvrdých soubojů. Já mám rád výzvy. Myslím, že přijít sem byla nejlepší volba mé kariéry."

Ševci dotáhli příchod Gonzáleze. Španěl podepsal smlouvu do konce sezony

O českém vínu. „Byl jsem velmi překvapený. Poprvé se mě v restauraci ptali, zda chci víno. Nebyl jsem si vůbec jistý, jestli je to dobrý nápad, ale byl jsem opravdu překvapený. Mám raději bílé víno, toto bylo opravdu dobré.

O mládeži v Atléticu Madrid a Villarrealu. „Když mi bylo čtrnáct let, podepsal jsem smlouvu v Atléticu Madrid. V akademii jsem byl dva roky. Byl jsem tam s hráči jako De Gea, Koke, Saúl Ñíguez. Potom jsem přešel do Villarrealu, kde jsem strávil šest let. První tři roky jsem byl v U19, pak jsem do áčka. Byly to skvělé momenty, zážitky.

O angažmá v Izraeli. „Pro mě osobně to byla dobrá zkušenost. Hodně jsem se tam naučil, vyspěl jsem tam i jako člověk. Bohužel se mi tam nedařilo fotbalově. Měl jsem i nějaká zranění, kvůli kterým jsem nemohl moc hrát. Cítil jsem se tam normálně, nic zvláštního. Byl jsem tam spokojený."

O rodině. „Právě čekáme dítě, v lednu by se nám měla narodit holčička. Jsem velmi šťastný a moc se těším. Pravděpodobně se narodí ve Španělsku, ale první měsíce života stráví tady a pozná zdejší počasí."

O španělské kuchyni. „Nejraději mám Paellu. Měl jsem ji dokonce před tímto rozhovorem. Šel jsem do dobré restaurace, abych si zapamatoval, jak chutná."

Oblíbený sportovec. „Mimo fotbal určitě Rafael Nadal. Je příkladem bojovnosti, soutěživosti a také je mentálně velmi silný. Ve fotbale je to Santi Cazorla, se kterým jsem hrával. Je to skvělý hráč, což jsem měl možnost poznat i na tréninku. Právě tyto typy mám rád. Pracuje pro tým a vytváří šance."