Je silný, vysoký. Dokáže si najít prostor v pokutovém území soupeře a díky své urostlé postavě vyhrává hlavičkové souboje, dobře však umí i pravou či levou nohou. „A taky rád dávám góly,“ říká s úsměvem na klubovém webu Kenneth Ikugar.

Fotbalisty Zlína posílil nigerijský útočník Kenneth Ikugar. | Foto: FC Zlín

Třiadvacetiletý útočník z Nigérie zatím v dresu Zlína neskóroval, i tak si při téměř měsíční zkoušce vysloužil smlouvu.

Na Letné bude působit minimálně do konce letošní sezony. Pokud se ukáže, stráví v Baťově městě delší čas. „Jsem nadšený a těším se na nové dobrodružství v Česku a v klubu s historií,“ prohlásil.

Ikugar ve Zlíně úspěšně absolvoval zkoušku. Zaujal nejen hlavního kouče Červenku, ale i další činovníky ševců přesvědčil o svých schopnostech.

„Každý ví, že přípravné období je náročnější než když se hraje liga. Čtyři měsíce jsem nebyl v žádném týmu, o to to pro mě nyní bylo náročnější, celkově jsem to však zvládl v pohodě,“ myslí si.

Ikugar, který je po Tomáši Schánělcovi, Cletusi Nombilovi a Zviadu Natchkebiovi čtvrtou zimní posilou ševců, absolvoval s novým týmem herní soustředění v Turecku.

„Bylo to nová zkušenost a dobrá příležitost, abychom se s kluky blíže poznali. Nejvíce mi pomáhali Didiba, Pablo a Nombil,“ děkuje spoluhráčům. Nastoupil také v generálce proti Dunajské Středě, k dispozici kouči Červenkovi bude i pro nedělní ligové utkání v Teplicích.

„Jsem tu už tři týdny, což mi pomohlo, ale ještě budu potřebovat týden či dva, abych se dostal do formy a byl v pohodě,“ věří.

Ikugar v Česku už jednou působil. Před třemi lety hrál za Ústí nad Labem, odkud se vydal na sousední Slovensko. Prošel Trnavou, Trebišovem a Zlatými Moravci.

„Je to pro mě výhoda, protože vím, jak se tady hraje a jak je to fyzicky náročné, takže to pro mě nebude nic nového. Věřím, že to bude dobré. Líbí se mi, jak to ve Zlíně funguje,“ uvedl.

Rodák z půlmilionového města Calabar v jihovýchodní Nigérii stejně jako další chlapci vždy snil o tom, že si jednou zahraje v Evropě a bude se milovaným fotbalem živit.

„Nebyl jsem si jistý, zda se mi to vyjde, ale ukončil jsem předčasně školu, abych se mohl dostat do Evropy a hrát tam fotbal. Byla to však pro mě složitá cesta, kolikrát mi zamítli i víza,“ říká obdivovatel daleko známějšího krajana Nwanka Kanu.

Právě vítěze olympijských her, Ligy mistrů s Ajaxem Amsterdam a Poháru UEFA s Interem Milán, který má ve sbírce také dva mistrovské tituly s Arsenalem Londýn, svým herním stylem připomíná.

„Jsme si podobní,“ přikyvuje.

Jednou by se chtěl slavnému předchůdci přiblížit a potěšit rodinné příslušníci. Nejbližší kariéru Ikugara pečlivě sledují. Rodina ale zůstala doma v Africe. „Jsme v neustálém kontaktu. Byl bych moc rád, kdyby mohli za mnou přijet, ale hlavně kvůli vízům je složité je sem dostat,“ dodává.