Klubová legenda žádný výrazný tlak nepociťuje. I když třeba v Českých Budějovicích po několika nezdarech odvolali kouče Webera, na Letné výměnu trenéra na konci podzimu neplánují.

„Nic takového si nepřipouštíme. Soutěž je vyrovnaná. Dvě výhry nás posunou úplně někam jinam,“ má jasno.

Problém je, že ševci zvítězili v jediném z posledních osmi kol. Tři body naposledy přivezli loni v srpnu z Liberce.

V sobotu se pokusí dlouhou a nepříjemnou sérii konečně utnout, do Baťova města přivést tolik důležité vítězství. V cestě stojí Bohemians 1905, žádný snadný protivník.

„Bude to těžké, ale kdo se bojí, nesmí do lesa,“ uvedl s úsměvem Hubáček. „Víme, jak Bohemka hraje, jak je to v Ďolíčku pokaždé nepříjemné, ale musíme se na to připravit a přizpůsobit se rychlé a agresivní hře soupeře,“ přidává.

Reitera domácí trápení Bohemky nepřekvapuje. V Ďolíčku ho zažil taky. Co VAR?

Ani jeden ze soupeřů není úplně v pohodě. Klokani v posledních třech kolech nezvítězili, dvakrát za sebou nebodovali a propadli se na šestou příčku.

Navíc se souží hlavně v Ďolíčku. Jako domácí tým tam v této ligové sezoně získali jen tři z devatenácti bodů.

„Bohemka je silná směrem dopředu, dokáže se prosadit, dát gól. Ale zato vzadu hraje na větší riziko, což někteří soupeři potrestali. Nemyslím si ale, že by proti nám něco měnili. Budou hrát úplně stejně,“ předpokládá Hubáček.

Ševci se pokusí protivníka zaskočit. Ve hře je úprava rozestavení či změny v sestavě. „Uvidíme, jak to budeme praktikovat na hřišti,“ uvedl.

Zlínští trenéři až na dlouhodobé marody mají k dispozici kompletní tým. Fit je i záložník Hrubý, který naposledy proti Plzni střídal ještě před poločasovou přestávkou.

„Měl respirační problémy, už normálně trénuje,“ hlásí někdejší stoper či levý bek.

Moravané na dálku sledovali emoce, které v Ďolíčku vyvolaly výroky rozhodčího Klímy při derby se Slavií. Trenér fotbalistů Bohemians 1905 Jaroslav Veselý po prohře 1:4 se Slavií cítil hořkou pachuť. Byl roztrpčený z toho, že sudí za stavu 1:1 na jedné straně odpískal penaltu pro hosty a na opačné jen o pár chvil dříve pokutový kop nenařídil. Po utkání uvedl, že Slavia takovou pomoc nepotřebuje. Vedení klokanů navíc v pondělí podalo na Komisi rozhodčích oficiální protest.

V fungováním VARu ve FORTUNA:LIZE nejsou spokojení ani ve Zlíně. „VAR je dobrá věc, ale momentálně nesplňuje to, co od toho všichni očekávali. Je v tom trošku chaos a zbytečně vnáší do týmů na hřišti nervozitu,“ pozoruje i Hubáček.