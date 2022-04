Čtyřiadvacetiletý fotbalista udeřil čtvrt hodiny před koncem.

Hostující záložník Conde sebral míč Valentovi, přihrál právě Janetzkému a ten tvrdou střelou propálil bezmocného českobudějovického brankáře Vorla, jenž skákal na opačnou stranu.

„Viděl jsem, že tam jsou dva obránci. Tak jsem se Cheickovi nabídl do strany. Snažil jsem se hlavně trefit balon, vystřelit. Kdyby brankář zůstal stát, tak to chytne. Naštěstí skočil na stranu a spadlo to tam,“ radoval se.

Ševci bodovali na hřištích soupeřů poprvé od poloviny prosince, kdy remizovali v Olomouci. Tentokrát částečně uspěli na jihu Čech, kde je překvapilo vydatné sněžení a složitý terén.

„Byl opravdu obtížný. Na něm se fotbal moc hrát nedal,“ tvrdí Janetzký. „Bylo to jenom o soubojích a dlouhých balonech. Nešlo na něm skoro ani ovládat míč, přihrát si, kombinovat, takže to byl jenom boj,“ přidává.

Že by někdy v lize v podobných podmínkách nastoupil, si nevybavuje. „Možná někdy v dorostu na umělce, ale v první nebo druhé lize vůbec,“ prohlásil.

Taktika se podle něj moc plnit nedala. „Sice jsme si před zápasem něco řekli, ale bylo to obtížné,“ uvedl.

Těžký terén nepřinesl jenom chyby, ale i kuriózní momenty a dokonce dva vlastní góly.

Nejprve poslal hlavou míč do vlastní sítě domácí obránce Konda, po změně stran zase smolně srazil balon za gólmana Rakovana zlínský bek Cedidla.

„Ceďa možná balon ani neviděl, jenom ho to trefilo. Nešlo s tím nic dělat,“ zastal se spoluhráče.

Také bývalý záložník Jablonce či Opavy se ocitl v jedné ošemetné situaci, když videorozhodčí přezkoumával jeho hraní rukou v šestnáctce Fastavu.

„První mi to šlo do zad, až pak se to otřelo o ruku, takže jsem si byl celkem jistý, že se o penaltu nejedná,“ zůstal v klidu.

Ševci se nakonec se všemi nástrahami vypořádali poměrně slušně a nakonec na Střeleckém ostrově urvali alespoň bod.

„Začátek nám úplně nevyšel. Po vyrovnání přišla červená karta. Po vyloučení jsme to chtěli zvládnout alespoň na tu remízu, takže jsme se po přestávce zatáhli do bloku a spoléhali se na rychlé protiútoky. Jeden nám vyšel, za což jsme rádi,“ dodal.