„Kdybychom my vedli 2:0, taky vypadáme jako lepší fotbalisté,“ je přesvědčený bývalý forvard Karviné, Plzně, Jablonce nebo Příbrami.

Premiéru ve zlínském dresu jste si asi představoval jinak, že?

Hlavně začátek. Prvních patnáct minut rozhodlo o celém utkání. Těžko otočíte se Spartou zápas, když prohráváte 0:2. Začátek se nám nevyvedl. Udělali jsme zbytečné chyby. Pak sice dali kontaktní gól, ale rozhodčí ho pro ofsajd neuznal. Někdo říká, že byl, jiný zase že ne, ale to už je teď jedno. Každopádně je to škoda. Klíčové momenty šly proti nám.

Myslíte pokutový kop a neuznaný gól Maška pro ofsajd?

Je fakt, že gólman už svůj pohyb těžko zastavuje, ale to je vždy na posouzení rozhodčího. Video jsem ještě neviděl, ale musíme mu věřit. To samé při gólu Maška.

Může za špatný vstup do utkání nekoncentrovanost?

To nevím, ale je to hrozná škoda. Prvních pět šest minut jsme na soupeře docela vlítli a měli velkou chuť. Věděli jsme, že Sparta má vzadu problémy, venku pouze jednou remizovala, takže může být nervózní. Jsou to také jenom lidi. Bohužel my jsme jim darovali jednoduchý gól, který bych chtěl taky dát. A třeba už za týden. (úsměv)

Jak se vám hrálo na hrotu vedle Poznara?

Bylo to těžké. Ve druhé půli už to bylo lepší. Na to, že jsem ale vpředu právě s Poznym, tak jsme toho měli využít víc, a měli jsme víc tlačit balony do vápna. Na druhé straně soupeř byl za stavu 2:0 na koni. Sparta držela balon a nikam se nehnala. Samozřejmě v závěru mohla svůj náskok ještě zvýšit.

Je výhoda, že jste oba urostlí, fyzicky zdatní?

Je pravda, že jsme si dost podobní. Byl to pro nás první zápas, navíc se Spartou. Věřím, že příští utkání mohou být lepší. Že budeme v duelech víc dominovat a do ofenzivy víc nebezpeční. Proti Spartě občas na nás něco letělo, ale chtělo by to ještě větší podporu. Tím neříkám, že to kluci pod námi odflákli, taky to měli náročné. Každopádně můžeme zahrát lépe.

Jak moc byla Sparta jiná oproti zápasu, ve kterém jste proti ní nastoupil ještě jako hráč Mladé Boleslavi?

Oproti minulému zápasu vyměnila některé hráče. Přechod do útoku přes Plavšiće byla ale úplně stejný. Sparta hrála, kombinovala. Kdybychom ale my vedle 2:0, taky vypadáme jako lepší fotbalisté. To je prostě tak dané.

Vnímáte, že Zlín prohrál třetí utkání v řadě a má na kontě pouze devět bodů?

Já jsem přišel až teď, takže to úplně nevnímám, ale určitě jsem porážky zaznamenal. Bavili jsme se o tom v kabině. Víme, že trošku na nás leží deka. Teď přišla smolná série porážek, snad teď začneme bodovat.

Už v pátek hrajete na Bohemce. Jak moc bude těžké se v Ďolíčku odrazit?

Každý zápas je těžký. Není důvod se ničeho bát. Musíme ale řešit sami sebe a náš výkon, ne soupeře. Celý týden se zaměříme na to, abychom podali lepší výkon než proti Spartě a v Praze něco uhráli.