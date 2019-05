Sen o účasti v předkole Evropské ligy se v pátek večer definitivně rozplynul. „Je to smutné, ale nesešlo se to,“ krčí rameny dvoumetrový gólman Fastavu.

Fotbalisté Zlína proti favorizované Mladé Boleslavi neudrželi dvoubrankový náskok z domácího zápasu, v odvetě vyšli střelecky naprázdno a navíc třikrát inkasovali. „Skóre 3:1 bylo zrádné. Pohárová matematika je totiž neúprosná. Když nedáme venku gól, nemůžeme spoléhat na to, že to ubráníme,“ říká Rakovan.

Moravané přitom první poločas zvládli slušně. Přečkali dvě slibné šance protivníka a na konci úvodní části Džafićem zahrozili. „Je pravda, že se nám podařilo ustát úvodní nápor domácích. Celý první poločas jsme celkem zvládli. Byli jsme ale strašně pasivní a spoléhali jeden na druhého, což se nám po přestávce vymstilo,“ prohlásil gólman Fastavu.

Ševci chtěli být po přestávce aktivnější, po proměněné penaltě kanonýra Komličenka se ale nedokázali zvednout. Zbytek zápasu jednoznačně patřil rozjetým Středočechům, jejichž hru výrazně oživili střídající Matějovský s Ladrou.

„Soupeř se v první půli zaměřil na nakopávané balony. Až příchodem Matějovského hra domácích dostala spád,“ všiml si Rakovan. „Nám se naopak nedařil přechod do útoku. Směrem do ofenzivy to bylo špatné,“ ví slovenský brankář, kterého v 77. minutě překonal Přikryl a v závěru také Ladra.

Hosté reagovat nedokázali, i když se v nastaveném čase na poslední rohový kop přes celé hřiště vydal také Rakovan. Středočeši se dokázali ubránit.

„Nedostal jsem se k balonu, byla to spíš taková parodie,“ mávl rukou někdejší gólman Žiliny, Karviné, Slavie nebo Jihlavy.

Zatímco Mladá Boleslav postoupila do kvalifikačního utkání o Evropskou ligu, pro ševce sezona skončila. „Těsně po posledním zápase se mi to špatně hodnotí. Pozitivní je, že jsme přešli přes Olomouc a doma vyhráli s Mladou Boleslaví,“ uvedl Rakovan.

První půlrok na Letné mu vyšel. Z pozice jedničky vytlačil dlouholetou oporu Dostála, ševcům byl ve většině zápasů oporou. „Pochválit ale musím hlavně kluky za výborný přístup, skvělou partu, kterou tady tvoří. Ve Zlíně jsou talentovaní hráči. Když budeme takto dál pracovat, úspěchy přijdou,“ věří nejen Rakovan.