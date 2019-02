I když celek z Vršovic za poslední sezonu pořádně omládl, pořád má zlínský stoper Zoran Gajić v Praze známé a kamarády.

„Hrával jsem se Švecem, Dostálem, Fryštákem, Krchem nebo Bartkem. Ale zmínit musím hlavně Radka Baloga, který v Bohemce dělá kustoda. Pro mužstvo i celkovou atmosféru je moc důležitý. Já mu říkám, že je nejlepší kustod v lize,“ usmívá se osmadvacetiletý fotbalista.

Jinak mladé hráče Pražanů až tolik nezná. „Bohemka se docela změnila. Dřív bylo v týmu víc zkušených hráčů. Nyní je mužstvo postaveno spíš na mladých klucích. A když někdo z nich vyskočí, okamžitě se prodává,“ připomíná Gajić.

Na mysli má třeba zimní odchod Martina Haška mladšího do Sparty nebo přestup nejlepšího střelce Jusúfa do konkurenční Slavie.

Reprezentant Bahrajnu ale stejně jako další zraněné opory ve Zlíně nenastoupí. „Samozřejmě že nám není jedno, kdo proti nám bude hrát. Uvidíme, v jaké sestavě k nám přijedou,“ říká Gajić.

Sobotní soupeři neprožívají zrovna povedené období. Ševci na výhru čekají pět zápasů, klokani jsou na tom však mnohem hůře. V lize už nevyhráli desetkrát za sebou, v pěti zápasech po sobě nedali gól a po sobotní porážce 0:1 s Olomoucí spadli na čtrnácté místo.

Situace Bohemky začíná být kritická a dříve pevná pozici kouče Martina Haška se začíná kývat. „Nechci spekulovat, jak je na tom soupeř. My se díváme hlavně na sebe. Na druhé straně s týmy, které jsou na tom hůř než my, se nám nehraje až tak dobře,“ přiznává stoper Fastavu.

„V těchto zápasech musíme držet míč, být ofenzivnější a otevřenější. Třeba Bohemka má v sestavě rychlé hráče, kteří často vyrážejí do protiútoku. Navíc hřiště teďka nejsou úplně ideální, což nám v kombinaci taky nepomůže,“ pokračuje. Nejen Gajić věří, že právě sobotní domácí duel s Bohemkou přinese do zlínského tábora první letošní body a radost. „Ano. Může to být ten zápas, od kterého se odrazíme. Musíme být ale také opatrní, protože poslední utkání s Bohemkom se nám moc nepovedlo, když jsme inkasovali gól po jednoduchém nákopu v poslední minutě,“ připomíná zpackaný loňský jarní duel srbský obránce.

Ševcům se vstup do druhé poloviny sezony příliš nepovedl. Těsné porážky se Slováckem a v Příbrami ale nezanechaly na mužstvu žádné výrazné stopy. Jiráček a spol. nepříznivé výsledky hodili za hlavu a připravují se na další náročnou šichtu. „Nálada je stejná jako předtím. Jenom je trochu cítit zklamání z toho, že se nám nepovedly první dva zápasy,“ přiznává Gajić.

Že by se opakovalo další nevydařené zlínské jaro, se jeden ze zadních pilířů Fastavu neobává. „Zatím nemám takový pocit,“ říká. „Vždycky se nám hraje lépe proti papírově a tabulkově silnějším týmům. Když jsme favorité, moc nám to nesedí,“ přidává.

Náročné vedení i nový kouč Pivarník ale od hráčů požadují víc.

Na Letné se po účasti v Evropské lize nespokojí pouze s umístěním ve středu tabulky. Šesté místo po podzimu je hezké, ale sezona ještě zdaleka nekončí.

Letošnímu ligovému fotbalu nahrává i počasí. I když je konec února, teploty šplhají přes deset stupňů. Na třeskuté mrazy si ani ševci nemohou stěžovat. „Je krásně. Hlavně fanoušci si první jarní zápasy užívají. Věřím, že i proti Bohemce přijde plný stadion, že nám lidé pomohou a že to společně zvládneme,“ dodává Gajić.