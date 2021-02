Poslední trefu zaznamenal na hřišti v Jablonci, po Sadílkově přihrávce v 68. minutě neomylně uklidil míč k levé tyči Hanušovy branky a dodal hostům větší klid.

Celek z Uherského Hradiště i díky rozjetému kanonýrovi zvítězil v dohrávce 18. kola FORTUNA:LIGY 3:0 a dál se drží na třetím místě tabulky.

„Honza to měl vpředu hodně těžké, absolvoval dost soubojů, ale zase na něj byla spousta faulů. Dal gól, předvedl povedený výkon,“ chválil svěřence trenér Slovácka Martin Svědík.

Přísný kouč v minulosti nastupoval na hrotu útoku. Dobře ví, jak to mají střelci občas složité. Klimenta ale dokázal po nepříjemném zranění a dlouhé pauze restartovat, nakopnout. Někdejší talent se svému trenérovi i celému klubu odměňuje slušnými výkony a hlavně brankami. Že by definitivní návrat bývalé hvězdy?

Podle Svědíka se jihlavský odchovanec, který prošel Kodaní nebo Stuttgartem, může ještě zlepšit. „Honza prošel těžkým zraněním. Nyní po dlouhé době odehrál hodně zápasů po sobě v základní sestavě, teprve se blíží svému maximu,“ míní kouč Slovácka.

V souvislosti s Klimentem se dokonce začíná mluvit i o reprezentaci. Nejlepší střelec mistrovství Evropy hráčů do 21 let v roce 2015 pozvánku nečeká, nominaci se ale nebrání. Vždyť dres národního týmu vždy hrdě nosil.

„Je pravda, že Honza má vynikající parametry. Je rychlý, dokáže vyhrát souboje. Osobně bych ale chtěl, aby dával góly i ze hry. Pokud se nepletu, čtyři z osmi branek vstřelil z penalty. I ty nám ale hodně pomohly,“ ví Svědík.

Na hráče má velké nároky. Z každého chce vymlátit co nejvíc. Také u Klimenta se mu to daří. „Vidím u něj určitý posun, ale do reprezentační formy mu ještě schází ustálenost výkonů,“ myslí si trenér Slovácka.

Spoluhráče z ofenzivy chválí také Milan Petržela. Zkušený křídelník odehrál za národní mužstvo spoustu zápasů, o deset let mladšímu parťákovu by návrat do reprezentace přál.

„Je fotbalový, rychlý i do kombinace. Pro obránce je to nepříjemný útočník. Je perfektní, že střílí góly. On se cítí dobře, je v pohodě. Určitě si svými výkony říká o to, aby se na něj přijel podívat trenér reprezentace Šilhavý,“ má jasno Petržela.

Také bývalý hráč Plzně a Sparty má ale na jaře velice slušnou formu. „Míla je osobnost, pro náš tým obrovsky platný. Na své roky je pořád velmi rychlý, navíc nám teď pomohl dvěma důležitými góly. Pořád má týmu co dát, co říct. Jsem rád, že ho v mužstvo mám,“ přiznává Svědík.

Přinutit jej v zápase, aby se vydal, ale není zrovna jednoduchý úkol. I když zrovna v Jablonci Petržela neměl s pohybem ani přístupem problém. „Jenom škoda, že v prvním poločase lépe nevyřešil tři nebo čtyři přečíslení. Mohly to být lepší akce,“ dodává.