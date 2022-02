Byť trenér Jan Jelínek stále nemá po kupě kompletní tým, Moravané věří, že absence nahradí a popasují se i s dalšími nástrahami prvního duelu po dlouhé pauze.

FORTUNA:LIGA, 21. kolo -Bohemians Praha 1905 (13.) - FC Fastav Zlín (11.)

Výkop: sobota v 15.00, stadion Ďolíček

Rozhodčí: Adámková - Antoníček, Pfeifer (Raplík) | VAR: Hrubeš | AVAR: Mokrusch

Ligová bilance: 6-9-6, 21:21

Poslední zápas: 3:1 (14. Keita, 55. Dostál, 79. Koubek - 68. Tkáč, 11. září 2021)

Pravděpodobné sestavy:

Bohemians 1905: Valeš – Köstl, Bederka, Vondra – Dostál, Jindřišek, Květ, Hronek, Kovařík – Chramosta, Puškáč. Trenér: Klusáček.

Zlín: Rakovan – Cedidla, Vraštil, Simerský, Matejov – Fantiš, Conde, Hrubý, Tkáč, Čanturišvili – Poznar. Trenér: Jelínek.

Tip Deníku: 1:1

„Samozřejmě to není ideální. Karanténa nám narušila harmonogram, plány, ale musíme to respektovat a vyrovnat se s tím. Nečeká nás jednoduchý start, pro oba týmy jde o důležité střetnutí, ale chceme bodovat,“ říká asistent zlínského kouče David Hubáček.

Trenéři Fastavu rozdali svěřencům úkoly, aby ani v karanténě nevyšli z tempa.

Poznar a spol. doma poctivě posilovali, cvičili. „Vím, že to není ideální, ale myslím, že ti, co absolvovali celou zimní přípravu, kondičku neztratí,“ je přesvědčený Hubáček.

Na hřiště ke společnému tréninku se ševci vrátili ve středu.

Na marodce dál zůstávají Reiter, Fillo a Jawo, stoprocentně v pořádku ještě nejsou ani Procházka s Dramém a Hlinkou, naopak kapitán Poznar s Čanturišvilim už by měli být fit.

Moravané věří, že i v nekompletním složení těžkou úvodní šichtu zvládnou.

V Ďolíčku se jim celkem daří, v posledních pěti duelech tam získali osm bodů. Klokani navíc mají nejhorší defenzivu v lize, prohráli čtyři utkání v řadě a ocitli se v nekomfortní zóně.

Vršovický celek před týdnem neuspěl v Teplicích, kde po brance Vondráška padl 0:1 a v neúplně tabulce klesl na třinácté místo.

„Viděl jsem druhý poločas a musím říct, že Pražané rozhodně nebyli horším týmem. Jenom nedokázali ani ze dvou opravdu vyložených šancí vstřelit gól. V těchto momentech se asi zápas rozhodl, protože Bohemka vytvořila velké šance,“ říká obránce Zlína Václav Procházka.

Někdejší reprezentant dobře ví, že ševce na legendárním stadionu nečekaná jednoduchá práce.

„Bohemka je pro všechny nepříjemný soupeř. Nám se na ni zrovna nedaří, dokáže využít výhody domácího prostředí. Není to tam opravdu lehké. Možná by bylo lepší začínat jaro doma, ale takto je to nastavené a není na co si stěžovat. Čeká nás tým, který je v podobné situaci. Musíme si to s ním rozdat na férovku,“ ví Procházka.

Hubáček: Zápasy prvního kola dopadly jinak, než jsme chtěli. Olympiáda mě míjí

Zatímco Fastav může venku jenom získat, klokani jsou pod daleko větším tlakem.

„Situace jsme si zkomplikovali prohranými zápasy už na konci podzimu a v Teplicích jsme to jenom potvrdili. Nechali jsme soupeře dotáhnout na čtyři body. Potřebujeme se z toho během týdne dostat a zvládnout další duel se Zlínem za tři body, jinak to bude ještě těžší,“ uvědomuje si trenér Bohemians 1905 Luděk Klusáček.

Domácí kouč se ve složité době musí spolehnout i na Josefa Jindřiška. Brzy jednačtyřicetiletý záložník si minulý víkend na Stínadlech připsal 294. prvoligový start v zeleno-bílém dresu a vyrovnal tak 36 let starý rekord Zdeňka Prokeše.

Pokud kapitán klokanů nastoupí v sobotu proto Zlínu, překoná klubovou legendu a stane se borcem, který za Bohemku odehrál nejvíc partií v nejvyšší soutěži.

„Je to úctyhodné číslo,“ smeká Procházka i další hráči Fastavu.

Šetřit Jindřiška ani nikoho dalšího ale nemíní. „Bude to boj,“ vzkazují protivníkovi.