Žádný kolaps ani špatné léky, důvod absence zlínského halfbeka Róberta Matejova v sobotním derby se Slováckem byl jiný.

Zkušený třicetiletý fotbalista Fastavu Zlín Róbert Matejov onemocněl už na soustředění v tureckém Beleku. | Foto: www.fcfastavzlin.cz

„Na zápas jsem nešel kvůli nemoci, kterou jsem si dovezl z Turecka, určitě ne kvůli alergické reakci, která byla jen chvilkovou záležitostí,“ vysvětluje na klubovém webu zkušený třicetiletý fotbalista, který si na čtvrtečním tréninku namíchal nový nápoj, který do té doby neužíval.

„Z toho se mi udělalo nevolno, jelikož nejspíš obsahoval něco, na co mám alergii a to jsem bohužel nevěděl,“ uvedl Matejov v reakci na nepravdivou informaci, podle které měl po užití léků skončit v nemocnici.

Něco podobného se mu stalo už podruhé v kariéře.

„Snažím se si stále dávat pozor, ale spíš to podle mě byla náhoda,“ myslí si.

Slovenský krajní obránce či záložník onemocněl už na herním soustředění v Turecku. Fit nebyl ani po návratu domů.

„Protože jsem chtěl nastoupit do zápasu, potřeboval jsem se co nejdříve vyléčit. I proto jsem šel v úterý a ve středu do nemocnice na infúze s předpokladem zlepšení zdravotního stavu,“ informuje rodák z Dubnice.

Ve čtvrtek před tréninkem se mu po iontovém nápoji zamotala hlava, a tak si lehl v odpočinkové místnosti, odkud později normálně odešel domů.

„Žádný kolaps a odvoz do nemocnice se nekonal,“ tvrdí Matejov.

S virózou zůstal raději doma, kde se kurýruje. V sobotu ani nešel na Letnou, derby sledoval raději v televizi. Spoluhráčům na dálku fandil, posílal pozitivní energii, ale nakonec musel skousnout porážku s krajským rivalem.

„Výsledek mě mrzí,“ říká Matejov.

K týmu by se měl připojit v úterý nebo ve středu. Pokud bude stoprocentně v pořádku, trenéru Pivarníkovi bude k dispozici už v sobotním zápase na hřišti Příbrami.