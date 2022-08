„Je to něco podobného jako na Slovanu v Bratislavě, kde jsme hráli loni v létě. Tam ale bylo jenom pár lidí, kdežto na Slavii bude přes deset tisíc fanoušků, takže by to mohlo být zase hezké,“ věří dvaadvacetiletý fotbalista Zlína.

Odchovanec FC TRINITY věří, že se proti vicemistrům dostane i na hřiště. Šanci by dostat mohl. Při letošní premiéře proti Mladé Boleslavi se na nezvyklé pozici defenzivního záložníka osvědčil, společně s Didibou pokryli hostujícího špílmachra Matějovského, týmu pomohli k udržení čistého konta, zisku prvního bodu.

„Moc jsem si to ale neužil, protože jsem jenom běhal, s balonem jsem se moc nepotkal,“ říká s úsměvem.

Po utkání jej alespoň potěšila pochvalná slova trenéra Jelínka, nerozhodný výsledek. „Vzadu se to zvládlo s nulou, s tímto asi spokojenost,“ přitakává.

Že dostane šanci v základní sestavě a ještě na nezvyklém postu, pochopil uprostřed týdne na jednom z tréninků. „Bylo to pro mě překvapení, když jsem zjistil, že je to varianta. Zbytek týdne jsem se pak připravoval na to, že tam budu hrát,“ uvedl.

V soutěžním zápase nastoupil na pozici defenzivního záložníka poprvé od dorostu. Za muže naskakoval jako „šestka“ jenom coby střídající hráč, kdy mužstvo potřebovalo udržet vedení, dohrát zápas do vítězného konce.

Hlavním úkolem bylo společně s Didibou eliminovat mazáka Matějovského, jenž na Letné na jaře kraloval. Teď už ale tolik prostoru i díky Kolářovi neměl.

Ševci už ale duel s Mladou Boleslaví neřeší, před sebou mají první letošní venkovní bitvu. V neděli večer se představí v Praze, kde se postaví favorizované Slavii.

Sešívaní po úvodním nezdaru s Hradcem Králové (0:1) se potřebují chytit, před vlastním publikem bezpodmínečně bodovat. O to to budou mít Moravané v Edenu složitější.

„Na Slavii je každý zápas těžký,“ mávl rukou zlínský univerzál. „Z posledních čtyřech sezon získala třikrát titul, což svědčí o její kvalitě. Taky pravidelně nastupuje v evropských pohárech, ve čtvrtek hrála s Panathinaikosem. I když jistě prostřídá sestavu, bude to náročný duel,“ tuší.

Jak moc se Slavia v létě změnila, ale nedokáže Kolář odhadnout. „Tým se určitě změnil. V kádru je daleko víc cizinců, ale těžko říct, zda se kvalita zvýšila,“ krčí rameny.

Spoléhat na náročný program soupeře, nikdo ve zlínské kabině nebude. „Asi tam nějaká únava bude, ale Slavia má v kádru snad pětadvacet hráčů, co by kdekoliv jinde hráli v lize v základu, takže to pro ně nebude žádný problém,“ předpokládá.

Ševci potřebují k úspěchu ustát začátek, brzy neinkasovat. V minulých sezonách favorita dokázali potrápit, prohnat, ale dobře rozehraný duel na Slavii naposledy dotáhli do vítězného konce v dubnu 2018.

„Začátek je vždycky důležitý. Postupem času by mohli Slávisté znervóznět, což by mohlo voda na náš mlýn,“ věří.

Sešívaní se dostali pod tlak už před zápasem. Před týdnem totiž klopýtli s Hradcem a jelikož neuspěla ani Sparta s Libercem a Plzeň remizovala v Teplicích, vzbudily výsledky prvního kola FORTUNA:LIGY pořádný rozruch.

„Podle mě v tom svoji roli sehrály evropské poháry, které všechny top týmy minulý týden odehrály. Asi to ale ukazuje i na to, že je česká liga poměrně vyrovnaná, kdokoliv může porazit kohokoliv,“ míní.

Cílem fotbalistů Zlína je probojovat se do prostřední skupiny, mít letos větší klid. Důležité bude chytit začátek, bodovat hned na startu. Problém je složitý los. Ševci mají před sebou venkovní duely na Slavii a proti Baníku, pak doma hostí Jablonec.

„V sezoně se utkáme s každým soupeřem, za mě nehraje žádnou roli to, jestli je máte teď na začátku sezony nebo v říjnu či v listopadu,“ říká.

I když všechny týmy jsou nyní po tvrdé letní sezoně nadupané, důkladně připravené. Také dvaadvacetiletý mladík se fyzicky cítí velmi dobře. „I v tom zápase s Boleslaví bylo vidět, že jsme dobře připravení. Teď to jenom udržet i v dalších zápasech,“ přeje si.

A zda bude hrát v obraně či uprostřed zálohy, je mu jedno.