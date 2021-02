„V 88. minutě rozhodčí utkání v souladu s Pravidly fotbalu a Protokolem VAR neuznal vstřelenou branku domácího družstva. Vstřelení branky předcházelo podražení hráče hostujícího družstva Hlinky hráčem domácího družstva Fily,“ stojí v oficiálním prohlášení.

Derby na Srbské tak skončilo bezbrankovou remízou.

Brňané po sobotním mrazivém duelu cítili velkou křivdu. Byli přesvědčení, že Barišův gól z konce střetnutí měl platit. Remíza jim nestačila, potřebovali vyhrát, i proto je ztráta tolik bolela. „Situaci jsem viděl v reálu, potom i několikrát na videu, a přišla mi naprosto normální. Pokud rozhodčí vyhodnotil kontakt Dana Fily s Hlinkou jako faul, nerozumím tomu, proč nevyhodnotil zákrok na Pachlopníka jako penaltový. Nad tím rozum zůstává stát. Ale k tomu se musí vyjádřit rozhodčí, ne my,“ prohlásil nahněvaný kouč Zbrojovky Richard Dostálek.

Sudí Hocek nejprve trefu domácího záložníka uznal. Celou situaci ale zkontroloval na monitoru, což mu doporučil videoasistent Petřík. A zpětně gól odvolal. Na obrazovce viděl faul Fily, jak podkopl Hlinku. „Byla to rozporuplná situace, kterou musí posoudit jenom rozhodčí. VAR byl na naší straně,“ věděl dobře kouč Fastavu Bohumil Páník.

Po verdiktu hlavního arbitra si zhluboka oddechl, zato Brňané se pořádně čertili. „To víte, že je to pro rozhodčího těžké, tlak je obrovský,“ uvědomuje si zlínský kormidelník. „Většinou je to tak, že když už se na to video jde podívat, tak tam asi něco je, proto se pak zasahuje velice důrazně,“ všímá si Páník. „Videorozhodčí u toho sedí dvě či tři minuty. Záznam si rozfázuje, zpomalí. My to v té skrumáži na osmdesát metrů nevidíme,“ dodává.

Podle komise rozhodčích nechyboval rozhodčí Machálek ani v pátečním zápase Slovácka s Teplicemi, kdy v závěru utkání správně vyloučil hostujícího obránce Droehnleho za faul na unikajícího Kohúta.