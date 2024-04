Mohli odskočit poslední Karviné, přiblížit se třináctým Pardubicím na jediný bod, být více v klidu, na dostřel.

Trenér fotbalistů Zlína Bronislav červenka při utkání s Pardubicemi, | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Fotbalisté Zlína rozjeli nedělní duel slušně. Po parádním průniku Vukadinoviće od 18. minuty vedli, jenže je srazila ruka kapitána Simerského a proměněná penalta hostujícího kapitána Hlavatého na začátku druhé půle, zbytkem záchranářského duelu se protrápili a nakonec mohli být po remíze 1:1 rádi i za bod.

„Zápas skončil spravedlivou remízou, ale pro nás je to komplikace. Chtěli jsme se na Pardubice dotáhnout, každá ztráta doma bolí, je špatná. Bohužel nedokážeme odehrát zápas s nulou. Dnes jsme to nezvládli hlavně ve druhé půli, do níž jsme špatně vstoupili,“ prohlásil trenér Zlína Bronislav Červenka.

Zápas ničím neohromil, nabídl dva rozdílné poločasy. V úvodní části kralovali ševci, kteří šli zaslouženě do vedení. Druhý gól ale nepřidali, což byl problém, protože techničtější a pohyblivější Východočeši se po přestávce zvedli, po vyrovnání na Letné vládli.

Z herní převahy ale žádné velké příležitosti nevytěžili. oba týmy byly v útoku jalové.

„Odskakovaly nám míče, na něm byly Pardubice kvalitnější. Nedokázali jsme se semknout, více ohrozit branku soupeře a být agresivnější,“ štvalo Červenku.

Vukadinović: Teď jsme zklamaní, ale třeba pro nás bude mít bod velkou cenu

Zlíňané věděli, že k úspěchu potřebují udržet koncentraci, nulu, přesto hned v úvodu druhé půle inkasovali.

Patrákovu střelu obětavým zákrokem zastavil padající Simerský, zahrál však přitom rukou a hlavní sudí Dalibor Černý okamžitě nařídil pokutový kop. Bez problémů jej proměnil Hlavatý. „Penaltě předcházela chybička v našem postavení v obraně,“ všiml si Červenka.

Zlínští mají s šedesáti inkasovanými brankami nejhorší obranu soutěže.

„Po inkasované brance jsme spadli dolů. Byli jsme nervózní, nešly nám nohy. Některé situace jsme uspěchali. Chtěli jsme hrát po stranách, ostré míče, balony jsme ale odkopávali do země nikoho. Kvůli tomu jsme neměli hru, navíc odešel Pablo (Gonzalez – pozn. red.), který dokáže hru zklidnit,“ líčí domácí kouč.

Ševci ztrátu nesnížili, s Pardubicemi brali jen bod. Zaujalo sólo Vukadinoviće

Zlín nedokázal doma v lize porazit Pardubice potřetí za sebou. „Jsem zklamaný, že jsme zápas nedotáhli do vítězného konce. Zase jsme inkasovali, i když se pro nás zápas dobře vyvíjel,“ štvalo Červenku.

Po zranění se do hry dostali uzdravení Janetzký s Žákem, Nombil s Didibou strávili celý duel mezi náhradníky.

„Didi s nám trénoval jen pár dní. Nebyl kondičně připravený. Od příštího týdne ale začne naplno. V dalších zápasech už bude k dispozici a třeba bude hrát od začátku,“ dodává.

Ševci v závěrečných dvou kolech základní části jedou do Jablonce a doma hostí Karvinou.

Mezi ligovými duely je čeká ještě semifinále MOL Cupu na půdě favorizované Plzně.