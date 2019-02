První dobrá zpráva přišla ještě před derby. Vedení zlínského Fastavu se den před utkáním se Slováckem dohodlo na prodloužení doposud úspěšné spolupráce se zkušeným záložníkem Petrem Jiráčkem. Kapitán ševců na Letné podepsal smlouvu na další dva roky.

Fotbalisté Zlína chtějí v jarní části FORTUNA:LIGY udržet pozici v elitní šestce. Na snímku kapitán Petr Jiráček. | Foto: Deník/Martin Břenek

„Jsem rád, že jsme se domluvili a k tomuhle podpisu došlo ještě před startem jarní části sezony. Petr je neskutečný profesionál, který odehrál snad všechny zápasy, chyběl minimálně. Jeho přístup nejen na hřišti, ale i mimo fotbal a stadion je příkladem pro ostatní. Jsme jenom rádi, že jsme tuto spolupráci prodloužili a rovněž jsme spokojeni, že Petr má budoucnost spojenou s našim klubem,“ prohlásil těsně po podpisu smlouvy sportovní ředitel Fastavu Zdeněk Grygera.

Spokojený je také Jiráček. Bývalý reprezentační středopolař ještě v úterý nevěděl, zda bude ve Zlíně pokračovat i v další sezoně, po třech dnech už má ale jasno.

„Pocity mám jenom ty nejlepší. Jsem rád, že jednání dospěla do úspěšného konce a doufám, že spokojenost bude i nadále oboustranná,“ uvedl dvaatřicetiletý fotbalista.

V Baťově městě je spokojený. S rodinou si na Moravě zvykl a fotbal ho zase začal bavit.

„Na ty další dva roky se těším. Věřím, že dobře dohrajeme slibně rozehranou sezonu a třeba tu další odstartujeme ještě něco většího,“ pronesl Jiráček.

Bývalý záložník Plzně, Sparty nebo Jablonce by chtěl se Zlínem ještě něco dokázat.

„Proto taky fotbal stále hraji, jinak už bych ho nehrál, kdybych neměl žádné cíle do budoucna. Věřím tomu, že tady ve Zlíně je to dobře nastartované, a když to nebude třeba tuhle sezonu tak třeba tu další. Musíme tomu všichni věřit a třeba se něco hezkého jako před minulým rokem povede,“ přeje si.