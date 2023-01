„Cítím, že se blíží můj konec v profesionálním fotbale. Pro mě to může být poslední půlrok v lize. Nevím, co bude dál. Samozřejmě se nechci loučit sestupem Zlína z ligy. To si nechci ani představovat. Všichni uděláme maximum pro záchranu,“ slibuje fanouškům bývalý reprezentant.

Dobře ví, jak sportovní fandové v Baťově městě trpí. „Po tom, co zdejší hokejový klub šel do Chance ligy, tak si to tady nikdo nechce připustit. Cítím podporu od lidí z klubu i fanoušků,“ prohlásil.

Vnímáte, že letos je situace ohledně záchrany nejhorší?

Je pravda, že ve Zlíně jsem zažil období, kdy se dlouho nevyhrálo. Těch sérií bylo hned několik. Ale pak jsme vždycky zabrali, získali nějaké body a soupeřům odskočili. Ani nyní nejsou rozdíly v tabulce tak velké, takže pokud se nám povede jaro rozehrát vítězně a budeme i dál bodovat, nemáme ke středu tabulky daleko.

V kádru je spousta třicátníků. Je to vaše výhoda?

Myslím, že jo. Já si taky myslím, že pro záchranu v lize musíte mít zkušený tým. Na druhé straně Zlín má v kádru i mladé kluky, které musím pochválit, protože si v přípravě vedli dobře a všichni prokázali nějakou kvalitu. Klub má v budoucnu rozhodně na čem stavět. Kluci se posunuli z devatenáctky do béčka. Proto budu rád, když rychle uhrajeme nějaké dobré výsledky, získáme potřebné body, aby právě tito kluci mohli dostávat šanci v lize. Těžko jim dá někdo prostor teď, když jsme v takové situaci. Za sebe mohu říct, že uděláme všechno proto, abychom se zvedli a mladíci se na trávník taky dostali.

Nemají ale mladší hráči čistší hlavu?

Do toho úplně nevidím. Ale když jsem v Plzni v devatenácti letech začínal, o záchranu jsme taky hráli. Sezonu jsem odehrál takřka celou a nakonec jsme spadli. Tehdy jsem měl kolem sebe dost mladých i zkušených hráčů, ale nedokážu říct, co je dobře a co špatně. Nejde to srovnávat s tím, co je teď. My budeme spíš stavět na zkušenějších hráčích. Nemůžeme spoléhat, že nás z bryndy budou tahat ti mladí. Musíme to na sebe vzít my.

Jak moc vás trápí série jedenácti zápasů bez výhry?

O tom slyším poprvé, ale teď už to tedy vím. (úsměv) Vím, že jsme na podzim v lize vyhráli dvakrát, což je hrozně málo. Do konce základní části nás čeká méně zápasů, ale jedeme odznovu. Nemůžeme se dívat na to, že jsme jedenáct zápasů po sobě nezvítězili. Máme před sebou ostrý start a na něj se musíme soustředit.

Jaká byla příprava?

Pro nás hráče je vždycky lepší, když se hraje než jenom trénuje, z tohoto pohledu nám kratší příprava vyhovovala. V první fázi měla spíš kondiční charakter. Před společnými tréninky jsme se připravovali individuálně. Na Maltě jsme měli fakt perfektní podmínky. Mohli jsme se důkladně připravit na zápasy na přírodní trávě. Výsledky nebyly podle našich představ, ale pořád to byla jenom přípravy, ve které jsme si něco vyzkoušeli. Všichni jsme pochopili, že to, co nám trenér Vrba říká anebo ukazuje na videu, funguje. Dostávali jsme se do spousty příležitostí, góly jsme bohužel moc nedávali. Věřím, že branky přijdou v těch důležitých zápasech a že se prosadíme už teď v neděli proti Baníku.

Co se po nástupu trenéra Vrby nejvíce změnilo?

Hodně jsme se zaměřili především na rozehrávku a styl hry, který chce s námi praktikovat. Ví přesně co chce a po nás to vyžaduje. V trénincích i zápasech se to objevovalo. Bylo opravdu vidět, že to funguje. Když plníme jeho pokyny, vytváříme si příležitosti, šance. Koncovka nás ale pořád sráží. V některých zápasech šlo hlavně o to jako první vstřelit branku, utkání se pak mohlo vyvíjet úplně jinak. Neproměňování šancí nás trápilo už na podzim. Já ale věřím, že start do jara se nám povede herně i střelecky a zápasem s Baníkem se odrazíme. Každopádně půlsezonu, která nebude vůbec jednoduchá, zvládneme.

Na Maltě jste se zranil. Stihnete zápas s Baníkem?

To se ještě uvidí. Do utkání zbývá pár dnů. Budu zkoušet, co tělo vydrží a pokud to bude dobré, klidně mohu hrát. Hlavní slovo ale bude mít trenér. Záleží na něm, zda mě bude chtít po desetidenní absenci postavit.

Co se vám vlastně přihodilo?

Zranil jsem se hned v prvním zápase proti Trnavě. Šlo o menší svalové zranění. Kvůli němu odletěl i dřív ze soustředění, abych se tomu mohl pořádně věnovat a návrat uspíšit. Ve Zlíně mám lepší péči než na Maltě, kde bych těžko sháněl lasery nebo ultrazvuky. Tady o mě bylo postaráno. Za týden jsem udělal dost práce, nyní trénuji alespoň individuálně. Kondiční věci mám za sebou. Když to půjde jako doteď, s týmem již brzy absolvuji normální trénink.