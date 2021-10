„Potřebujeme ale ještě další,“ ví dobře kouč Fastavu Jan Jelínek.

Ševci v klidu zdaleka ještě nejsou, příliš vyskakovat si nemohou, ale pracovat se jim bude rozhodně lépe, než kdyby rozdýchávali další domácí ztrátu.

„Samozřejmě utkání se mi hodnotí lépe než ty předcházející. Zápas nám ukázal, jakým směrem máme pokračovat. Pro nás je to další začátek,“ vnímá Jelínek.

Moravané ze sebe potřebovali shodit deku, zase se nadechnout. „Nebyli jsme v lehké situaci. Na tréninku vidím, že kluci umí hrát fotbal, ale všechno je to o hlavě, psychice. Snad nám výhra pomůže a budeme podobné výkony předvádět i dál,“ přeje si nejen devětatřicetiletý kouč.

Svěřence po souboji s Dynamem zaslouženě chválil. „Kluci podali dobrý taktický výkon. Zvládli jsme být důslední v obraně, kterou podpořil výborný gólman Rakovan. Zase jsme udrželi vzadu nulu. Taky jsme byli nebezpeční směrem dopředu. Měli jsme další šance a klidně mohli přidat další branky, ale 2:0 bereme. Konečně jsme dali fanouškům něco pozitivního,“ těší Jelínka.

Fastav neinkasoval podruhé za sebou, přitom s osmadvaceti obdrženými brankami má stále nejhorší obranu.

„Předtím jsme dostali spoustu smolných i laciných gólů. Teď trénujeme tak, abychom se toho zbavili. Dvě nuly jsou super. Musíme takto pracovat dál, ať se nám těžko dávají branky a pořád jsme nebezpeční. Nechceme mít zaparkovaný autobus, chceme najít rovnováhu mezi útočnou a obrannou fází,“ říká.

V posledních duelech se zlínský trenér mohl spolehnout i na stopery Vraštila s Procházkou. Právě zařazení bývalého hráče Brna či Mladé Boleslavi do středu obrany mužstvu prospívá. „Spolu to tam řídí, s Prochym podávají dobré výkony,“ souhlasí Jelínek.

„Vrašťa je rychlý, důrazný. Dokáže zachytávat brejky, vystupovat proti hráčům. Na druhé straně to není jenom o nich. Přidali se k nim i ostatní,“ doplňuje.

Proti Českým Budějovicím, který Zlíňané porazili potřetí za sebou, to až na úvodních deset minut celkem fungovalo. „Věděli jsme, jak soupeř proti týmům z dolní poloviny tabulky hraje, že Patrik Hellebrand bude hodně chtít balony. Proto jsme šli na začátku do bloku, vyčkávali a chodili do brejků,“ vysvětluje Jelínek.

„Klukům po několika povedených akcích narostlo herní sebevědomí, hru vyrovnali a soupeře jsi místy přehrávali,“ přidává.

Velmi dobré utkání odehráli také Tkáč s Hrubým. Hlavně mládežnický reprezentant po přesunutí z dorostu září a týmu pomáhá nejen vstřelenými góly.

„Chtěli jsme se vrátit k útočnému fotbalu a být víc nebezpeční. Kača, který dostal ofenzivnější pokyny, zase potvrdil, že to umí. Dokázal udržet spoustu míčů, hru vytáhl nahoru,“ cení si na odchovanci.

Naopak křídelníka Reitera, jenž se nechal krátce po svém příchodu na hřiště zbytečně vyloučit, chválit nebude. „Bylo to zbytečné oslabení týmu,“ ví dobře. „Je to škoda. Zákrok si teprve vyhodnotím. Podívám se na něj i na celý zápas. Vyloučení ale k fotbalu patří. Reity dostane trest, který si odpyká a po něm nám musí ukázat, že chce být v základní sestavě,“ uvedl.

Fastav závěr zápasu zvládl i v deseti a doma v nejvyšší soutěži zvítězil po čtyřech porážkách poprvé od 7. srpna. „Věřil jsem, že náskok udržíme. Kluci si to odpracovali. Vzadu jsme byli pevní,“ dodal spokojený Jelínek.