Zlínský útočník Tomáš Poznar v sobotním nervózním zápase s Baníkem Ostrava pomohl ševcům získat alespoň bod, když proměněnou penaltou krátce před přestávkou srovnal na konečných 1:1. V závěru toho měl kapitán Fastavu dost. Chytaly jej křeče, raději se přihlásil o střídání.

„Terén byl hrozně těžký, a jelikož pořád trénujeme na umělce, je to u nás vysokých hráčů trošku složitější. Ještě potřebuji víc chytit. Musím víc potrénovat a snad to bude dobré,“ doufá se šesti góly nejlepší střelec Zlína.

Věděl jste hned, že míč pošlete obloučkem doprostřed branky?

V mistrovském utkání jsem to takto kopl poprvé. Předtím jenom jednou v přáteláku. Měl jsem to takto připravené, promyšlené. Věděl jsem, že když to nevyjde, budu za hlupáka. Naštěstí to dopadlo dobře. Vyšlo to.

Bylo to kvůli terénu nebo jste znal brankáře Laštůvku?

Znám Laštyho (Laštůvka – pozn. red). Vím, že je to velmi kvalitní brankář. Z Baníku si pamatuji, když jsem proti němu párkrát penaltu kopal, že má silnou stranu. Doufal jsem, že skočí, proto jsem se rozhodl takhle. Naštěstí mi taktika vyšla.

Vy jste si bral míč na penaltu už předtím. Neměl jste strach, že se pokutový kop zase odvolá?

To ne. Rozhodčí Machálek byl v tomto ohledu dobrý. Za mě podal kvalitní a soustředěný výkon. Při té první penaltě byl faul asi před vápnem, takže to vyhodnotil dobře, stejně jako spornou penaltu na Tondu Fantiše. Já si myslím, že Martin Fillo tam loket dal. Rozhodčího bych chtěl pochválit. Asi čtyři hráči Baníku po něm celý zápas neustále vyjížděli, měl to hrozně těžké. Zvládl to dobře. Takto by to asi mělo vypadat.

Hosté ale byli po utkání hodně naštvaní na rozhodčího, cítí křivdu. Překvapuje vás to?

Penalta prostě byla spekulativní. Já tvrdím, že Tonda měl balon na hlavě a Fillous ho udeří do obličeje ve chvíli, kdy se chystá zakončit. Bylo to od něj nešťastné. Samozřejmě kdyby to bylo opačně, taky se zlobím. V tuhle chvíli si ale myslím, že to penalta byla.

Přejděme k zápasu. Neměli jste dát v první půli víc než jednu branku?

Přesně tak. První poločas od nás byl dobrý. Bylo jsme aktivní, dostávali se i do šancí. Měli jsme to proměnit, vytěžit z toho víc. Troufám si říct, že jsme klidně mohli jít do dvoubrankového vedení. Zápas by pak vypadal jinak. Pak si bohužel dáme blbého vlastence, což s námi trošku otřáslo. Druhý poločas už byl opticky pro Baník.

Minulé utkání v Opavě jste kvůli pozitivnímu testu na covid-19 vynechal. Jak to, že jste se vrátil do sestavy tak brzy?

Nebývá to obvyklé, ale před Opavou jsem měl pozitivní test. Přitom jsem necítil žádné příznaky a hlavně kolem mě nebyl nikdo nakažený. Proto jsem šel v pondělí na další testy. Byl jsem negativní. I tak jsem byl oddělaný od zbytku mužstva. Nechtěli jsme nic podcenit. Byl jsem v jiné kabině, s hráči jsem se ve vnitřních prostorách vůbec nestýkal. S kluky jsem byl jenom venku, navíc na určitou vzdálenost. Po druhém negativním testu jsem šel hrát. Bylo to hektické, nic nepodceňuji. Není to sranda, ale nikoho jsem neohrozil. Myslím, že jsme postupovali správně.

Už ve středu hrajete odložený duel se Slavií. Máte zvýšenou motivaci po tom, co se stalo v prosinci?

O středečním utkání jsme se ještě nebavili. Soustředili jsme se na Baník, ale určitě na to nezapomínáme. Máme na paměti, že to tehdy před Vánoci bylo strašně zvláštní. Celá liga to řešila. Nevím, jestli to bude v rámci regulí, ale Slavia si to obhájila. My na to budeme myslet. Tenkrát jsme cítili křivdu. Chtěli jsme hrát, protože Slavia měla za sebou náročný program, mohla být unavená, tím jsme si na ni víc věřili. Teď si to chceme pamatovat a do výkonu přidat nějaké procento navíc.