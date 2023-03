Na tři góly v sobotu rozšířil své střelecké konto ve svém novém angažmá po novém roce zlínský kanonýr Libor Kozák. Ovšem ani jeho trefa nakonec nebyla v duelu 23. kola vítězná, třebaže ševci hned dvakrát nad Hradcem Králové vedli (2:2).

Zlínský kanonýr Libor Kozák dal v sobotu do sítě Hradce Králové svůj třetí gól ve svém novém angažmá. Ševcům ale k tolik potřebné výhře nepomohl. | Foto: FC Trinity Zlín

„Jsme zklamáni, že jsme opět nedokázali dotáhnout zápas do vítězného konce a sbíráme to po bodu. Těch bodů ve hře je pořád hodně, ale je potřeba je už konečně začít pořádně sbírat,“ má jasno Kozák.

Fotbalisté Zlína doma dvakrát vedli, opět ale berou jen bod

Jeho trefa na 2:1 z nastavení první půle mohla být vítězná, ovšem Zlín se po změně stran nepochopitelně zatáhl a nechal soupeře trestuhodně útočit. Z jedné ze šancí dvacet minut před koncem skóroval a vyrovnal. Stejně jako před týdnem v Brně.

„Nemyslím si, že bychom měli strach o výsledek. Po přestávce jsme jsme ale herně zapadli dolů, byli jsme dost nízko a nechali Hradec hrát fotbal a kombinovat. To byla chyba, protože k nám do šestnáctky pak chodilo strašně moc centrů a po jednom z nich Hradec udeřil. Musíme vše rozebrat na videu, něco změnit a zlepšit se. Dvakrát jsme vedli a ve finále jsme dnes museli být rádi za bod, protože v samém závěru měl Hradec velkou šanci.“ přiznal zklamaný zlínský hroťák.

Celky MSFL a divizí už mají o reformě jasno. Nechtějí ustoupit! V čem?

Stejně tak odmítl, že by jeho tým dostal o přestávce silně defenzivní pokyny. „Vůbec ne! Nevím proč byli tak pasivní. Úkol hrát zezadu a čekat na brejky tam nebyl. V kabině žádný úkol hrát zezadu a čekat na brejky rozhodně nebyl. Navíc ani do těch brejků nám to moc nešlo, málo jsme se doplňovali. Kromě mé šance jsme po změně stran ani neměli. Je to škoda. Je to naší vinou musíme se z toho poučit,“ hřímá Libor Kozák. „Abychom se zachránili, musíme podobné zápasy zvládat!“ dodal důrazně.