Na hřiště přišel z lavičky až dvacet minut před koncem, když vystřídal krajního beka Bartošáka, aby podpořil útok, přesto se dostal ke dvěma zakončením, ke dvěma gólovým momentům. Urostlý forvard Zlína Libor Kozák se ale pokaždé radoval zbytečně.

Fotbalisté Zlína (bílé dresy) prohráli ve 2. kole nadstavbové části FORTUNA:LIGY prohráli v Teplicích 1:2. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Nejprve mu branku sebral těsný ofsajd, gól na 2:2 v poslední minutě po delší prodlevě VAR doporučil neuznat gól kvůli údajné Kozákově ruce.

„I když jsme nehráli nijak dobře, remízu za snahu v závěru jsme si zasloužili,“ je přesvědčený zkušený třiatřicetiletý útočník.

Ani bývalý fotbalista Aston Villy, Lazia Řím či Sparty nebyl po nedělním utkání spokojený s výroky hlavního sudího Lukáše Nehasila i videorozhodčího (VAR) Tomáše Kocourka.

Podle Kozáka sudí utkání druhého kola ligové nadstavbové skupiny o záchranu nezvládli a jeho týmu upřeli minimálně pokutový kop po ruce teplického stopera Chaloupka.

„Všichni máte video, tak se na to podívejte. Já jsem byl u toho metr a jsem si jistý, že to penalta byla,“ má jasno Kozák.

„Vím, že si to sudí nějak obhájí a pojede se dál, ale víc to komentovat nebudu. Nechci, aby to vyznělo ubrečeně,“ přidává.

Přitom většina sporných momentů v utkání byla posouzena v neprospěch hostů.

Moravané ale úplně všechno na sudí neházeli. „Můžeme říct, že jsme byli poškození. Byly tam nějaké situace, závary, ale v první řadě si taky musíme přiznat, že naše hra nebyla dobrá,“ připouští Kozák.

Zlín tak po dvou gólech Daniela Fily padl na Stínadlech 1:2 a zkomplikoval si situaci v boji o setrvání v nejvyšší soutěži.

Vyrovnávací branka stopera Simerského ševcům tolik potřebné body nepřinesla.

Po výhře Pardubic v Brně ztrácí na oba týmy, které se nyní nacházejí na barážových pozicích, čtyři body.

„Nervozita nám svazuje nohy. Nehrajeme tak, jak bychom chtěli. Je pravda, že některé věci neovlivníme, ale nezbývá nám nic jiného než bojovat,“ ví dobře Kozák.