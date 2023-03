Někdejší reprezentant se prosadil už v 9. minutě, kdy zužitkoval rohový kop. Po centru Hrubého se nikým neatakován opřel do míče a v klidu skóroval.

„Byla to náhoda,“ tvrdí. „Nebyl jsem vůbec hlídaný. Balon asi ani do toho prostoru neměl jít. Šlo jenom o to to trefit,“ říká v klidu.

Ani rychlé vedení ale ševcům důležitou venkovní výhru nepřineslo. „Za stavu 1:0 jsme hráli vzadu kompaktně, čekali na další brejky a šance, které přišly, akorát jsme je neproměnili. Brno v závěru hrálo vabank, všechno vsadilo na dlouhé míče do vápna a z jedné situace vyrovnalo,“ líčí.

Porážku Zbrojovky, která ve středu vypadla ve čtvrtfinále domácího poháru s Českými Budějovicemi, odvrátil až v 87. minutě Řezníček. Nejlepší střelec ligy dorazil do sítě míč po střele Ševčíka. Gól ještě potvrdil videorozhodčí.

„Klobouk dolů, že byl zase tam, kde měl být, ale branka by padla i bez jeho dorážky,“ tuší Procházka.

Slončík? Nechte ho chvilku žít, prosí Vrba. Co říká na střelce Brna Řezníčka?

Ševci po zbytečné ztrátě litovali hlavně nevyužitých příležitostí. Největší tutovku zazdil ve druhém poločase Kozák.

„Byla to chyba, která nás stála body,“ ví zkušený forvard. V 81. minutě po zaváhání stopera Tijaniho postupoval sám na gólmana Berkovce, ale pálil jen do něj.

„Variant bylo víc. Udělal jsem to špatně. Tohle musí gól,“ zpytoval svědomí bývalý útočník Lazia, Aston Villy či Sparty.

Ševci i kvůli zahozené Kozákově tutovce venku nevyhráli pětadvacáté utkání v řadě a v tabulce zůstali poslední. „Nějaká panika není. Všichni jsou blízko. Musíme doma bodovat naplno,“ zůstává v klidu Kozák.

„Rozestupy nejsou velké. Pokud zvládneme dva zápasy po sobě, dostaneme se do lepších vod. Zápas v Brně nám mohl hodně pomoct. Teď musíme věřit, že zvládneme jiné duely,“ doplňuje parťáka Procházka.

Tolik promarněných zápasů a promrhaných bodů je však může stát i sestup do druhé ligy. „Je pravda, že série je dlouhá. Dneska byla velká příležitost ji utnout, bohužel se to zase nepodařilo,“ povzdechl si zlínský kapitán.

„Přitom soupeřům to děláme těžké. Bohužel dost zápasů jsme vedli, ale nedotáhli do vítězného konce. Chce to jenom zvládnou lépe dohrát. Věřím, že série brzy skončí,“ dodává.