Hned v generálce na jarní část FORTUNA:LIGY se střetne s bývalým klubem.

„Já to neřeším. Mně to na rozdíl od jiných nevadí. Je to soupeř z ligy, na zápas se těším,“ tvrdí.

„Pro nás je hlavní, abychom utkání zvládli, zažili vítězství a do ligy šli s dobrou náladou,“ přeje si.

Opavský odchovanec má stejně jako další dlouhán Filip Balaj za sebou první hodinu v novém klubu.

Se slovenským parťákem nastoupili na hrotu zlínského útoku vedle sebe, k ničemu velkému se ale nedostali, takže jejich premiéra ve zlínském dresu se jenom těžko hodnotí.

„Pro mě to byl první zápas, sžití s kluky. Utkání bylo plné soubojů, běhání. Výsledek není dobrý, ale máme na čem stavět. Věřím, že to ve čtvrtek proti Liberce ještě posuneme,“ pronesl.

Kozák věří, že v ligových zápasech může hra na dva urostlé útočníky fungovat, že si s Balajem na hřišti vyhoví. „Vždycky bude záležet na typu soupeře i zápasu,“ upozorňuje.

Ševci na Maltě: dvě penalty rozhodly. Zlín prohrál, bude hrát o třetí místo

Duel Zlína se Sandhausenu na maltském národním stadionu Ta Qali moc zábavy nepřinesl. „Nebylo to moc pohledné, spíš boj,“ souhlasí.

Nezáživné střetnutí nakonec rozhodly dvě proměněné penalty posledního týmu druhé bundesligy na konci první půle.

Nejprve faul gólmana Dostála potrestal Calhanoglu, těsně před přestávkou přesně cílil i Bachmann. „Je to škoda, protože v bloku jsme se až do inkasovaných gólů posouvali docela dobře. Poctivou obranou jsme si mohli pomoct. Na druhé straně dneska nás to ještě mrzet nemusí, ale chyb bychom měli dělat čím dál méně,“ uvědomuje si nejlepší střelec Evropské ligy v sezoně 2012/13.

Podle něj by zápasu spíše slušela remíza. „My ani soupeř jsme toho moc neměli. Spíš to rozhodly takové epizody. My jsme dali gól ze standardky, oni zase proměnili dvě penalty. Kromě nich moc neměli,“ ví dobře.

Zlíňané v zimě střílejí góly hlavně po standardních situacích.

V úvodním duelu na Maltě se sice trefil z dálky Hlinka, předtím proti Olomouci na Vršavě se ale prosadili ze vzduchu Kolář a Simerský, který skóroval i proti Sandhausenu.

„Standardky by mohly být naší zbraní,“ souhlasí Kozák. Právě s ním, Balajem, ale i Jeřábkem přišli v zimě na Letnou centimetry navíc. „Výhoda to být může, ale není to jenom o výšce, ale i sladění samotného kopu, náběhu. Dneska nám to pěkně vyšlo. Kdyžtak takto budeme pokračovat dál, může to být velká pomoct,“ dodává.