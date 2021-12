Ševci neuspěli na Stínadlech počtrnácté za sebou, tentokrát na neoblíbeném stadionu padli 1:4 a po parádním střetnutí s Baníkem se zase musí vrátit k tvrdé práci.

Tahle by to totiž nešlo.

„Utkání nám vůbec nesedlo. Byl to náš nejslabší výkon,“ prohlásil naštvaný kouč Fastavu Jan Jelínek.

Svěřence neplísnil za nezájem či malou snahu, výhrady měl především k plnění taktických pokynů, běžným věcem. „Nemyslím si, že by to kluci odflákli, ale nefungovalo to. Celkově to bylo rozhárané,“ ví.

Na absence Poznara, Procházky, Čanturišviliho či Matejova se nevymlouval, byť je další borci ze soupisky adekvátně nenahradili.

„Podle výsledku to vypadá, že nám kluci chyběli hodně, ale my jsme se s tím mělo poprat daleko lépe. Změny v sestavě nejsou o tom, že bychom si nedokázali přihrát na dva metry a plnit taktické pokyny,“ říká.

„V kádru je nás dvacet. Kluci, kteří hráli, na takovou šanci dlouho čekali. Měli ukázat, že do sestavy patří. Bohužel tam byly slabé individuální výkony, ale celkově jsem neviděl ani ten týmový. Celý mančaft se měl chovat jinak. To mě vadí daleko víc než konečný výsledek,“ přidává.

Podle Jelínka ve výkonu ševců nehrálo žádnou výraznou roli ani podcenění. „Teplice šly do toho po hlavě, výsledek zaslouženě otočily. Předčily nás ve všem. Zatímco my jsme nezvládli kritický moment,“ prohlásil.

Krátký desetiminutový výpadek, ve kterém Zlíňané obdrželi tři branky, mladý kouč ještě nevstřebal.

Kde byl problém, zjistí až při zhlédnutí záznamu. Na soudy je nyní brzy.

Na hráčích ale v klíčové fázi střetnutí viděl křeč, bojácnost a paniku. „Prostě se nám všechno sesypalo,“ poznamenal. Sáhnout do mužstva neměl kdy. „V tak rychlém sledu se na to špatně reaguje,“ posteskl si.

„Nedokázali jsme pořádně odkopnout míč, přihrát si. Navíc jsme byli nedůrazní, bojácní, nevyužívali našich rychlých hráčů,“ štve Jelínka.

Sobotní nepovedený duel si s hráči na začátku nového týdne důkladně rozebere, dlouho se v něm však pitvat nemíní.

Ševci před sebou mají další důležitý souboj, poslední letošní domácí šichtu.

A jelikož v lize už čtyři zápasy v řadě nezvítězili, proti poslední Karviné musí uspět. „K nadcházejícímu zápasu musíme přistoupit jinak a daleko lépe plnit taktické pokyny,“ uvedl.

K dispozici bude mít už většinu opor, v Teplicích naskočil i uzdravený Fillo. „U nás je spousta proměnných. Máme užší kádr, takže pokud máme tolik změn, je pro nás složitější udržet stabilní výkonnost,“ dodává.