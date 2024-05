Získali bod, ale dál zůstávají poslední. Fotbalistům Zlína se v záchranářských bojích značně přitížilo. Ševci se neodrazili ani v domácím souboji s Českými Budějovicemi, s Dynamem hráli na Letné nerozhodně 1:1, porážku odvrátil svým prvním jarním gólem střídající Filip Žák.

Fotbalisté Zlína a Českých Budějovic nastupují na utkání. | Video: Libor Kopl

„Naše situace se zhoršila. Zápasů ubývá, ale dokud máme teoretickou šanci, budeme bojovat. Když vyhrajeme oba zápasy, jdeme do baráže, což je pro nás obrovská výzva,“ říká trenér Zlína Bronislav Červenka.

Ševci i přes další zaváhání mají stále záchranu ve vlastních rukou. Když porazí v neděli doma Bohemians a uspějí i v Jablonci, nemusí se ohlížet na další výsledky, jistě půjdou do baráže.

I když zeleno-bílí protivníci sezonu dohrávají pouze z povinnosti, nemusí to dát ševcům grátis. „Je to zrádné. Soupeři jsou v pohodě, zachránění. Nebudou u nás pod tlakem. Nenahrávají nám ani jiné výsledky. Nikdo asi nečekal, že Karviná vyhraje na Bohemce. To ale není naše starost. My musíme zvládnout svoje zápasy. Pokud to nedáme, je to jenom naše chyba a náš boj o to, abychom tu ligu pro Zlín zachránili,“ prohlásil.

Pokud chtějí ševci na konci ročníku slavit, musí ještě přidat. Proti Dynamu to nebylo zrovna stoprocentní.

„Tak bojovní a odhodlaní musíme být příště od začátku střetnutí, ne tak hrát jenom část zápasu,“ ví dobře Červenka.

K přístupu některých hráčů měl oprávněné výhrady. Jmenovitě nikoho nepranýřoval. Všem je jasné, že výkony Gonzaleze či Ikugara zůstali za očekáváním.

„Bohužel někteří hráči stále nechtějí týmu dát maximum ze svých sil, nechtějí vypomoct, což mě mrzí, protože už jsme si to říkali před nějakým časem. Pokud nepotáhneme v těžkých situacích za jeden provaz, góly budeme dostávat a budeme mít problémy zvládat,“ tuší.

Ševci hráli s Dynamem 1:1, jsou poslední. Vyrovnal Žák, Schánělec byl vyloučen

Problémem jsou i absence. Ve čtvrtek se nevykartoval pouze Schánělec, ale i Fantiš se Slončíkem, proti Budějovicím nehrál ani nemocný Janetzký.

„Musí si s tím poradit někdo jiný,“ zůstává trenér Zlína v klidu. „Postavíme takovou sestavu, která bude schopná Bohemku porazit. Bohužel musím říct, že proti Českým Budějovicím jsem se do dvou lidí netrefil a zklamalo mě to,“ přiznává.

„Něco si v kabině říkáme, pak to na to na tom hřišti není vidět. Pro mě je to kudla do zad,“ říká natvrdo.

„Já odpustím třeba nekvalitu ve finální fázi, ale pokud mi někdo něco tvrdí a pak nechce týmu na hřišti pomoct všemi možnými způsoby, tak je to kudla do zad a nebudu to tolerovat,“ opakuje.

Čtvrteční duel poznamenalo vyloučení střídajícího útočníka Schánělce v 69. minutě.

Domácí po přísném verdiktu arbitra Radina cítili křivdu. Podle jejich mínění sparťanský odchovanec netrefil ležícího Tranzisku úmyslně mezi nohy, spíš se mu chtěl po vzájemném souboji vysmeknout.

Hlavní sudí byl ale stejně jako videorozhodčí Zelinka jiného názoru a Schánělce poslali po dvanácti minutách ze hřiště.

„Neviděl jsem to a ani to nechci hodnotit. Rozhodčí to museli na videu vidět. Teď už s tím stejně nic neuděláme,“ ví dobře.

Vyloučení však ševce přibrzdilo. „Byť jsme v deseti hráli dobře a vypracovali si tři velmi nebezpečné situace. Bohužel jsme ani jednu nedokázali využít,“ posteskl si Červenka.

Mužstvo za výkon v oslabení chválil. „Soupeře inkasovaná branka dostala trošku dolů. Pokud bychom v jedenácti, náš tlak by byl ještě větší. Musím říct, že to kluci nezabalili. Hráli pořád nahoru, chtěli zápas dotáhnout do vítězného konce. Nevyšlo to, taková je realita,“ povzdechl si.

I když Slončík v oslabení trefil hlavou břevno, konstrukce branky předtím pomohla také Zlínu, takže dělba bodů byla v rušném střetnutí nakonec spravedlivá.

Zlíňané mohli litovat hlavně nepovedené první půle, ve které nebyli příliš nebezpeční.

„Nebylo to od nás dobré,“ souhlasí Červenka.

„V naší hře bylo hodně nepřesností, chyběl nám drajv, maximální nasazení, kvalitnější rozehrávka od obránců. Kluci nebyli ochotní pustit se do těžkých situací, průniků. Jenom jsme nakopávali míče na nikoho,“ štvalo kouče.

Moravané se zvedli až po inkasované brance. Pomohlo jim trojité střídání. Slončík, Tkáč i Natchkebia výkon ševců pozvedli, na obrat to ale nestačilo.

I třetí vzájemný duel Zlína s Dynamem skončil remízou. Ševci už šest kol po sobě nezvítězili a v tabulce jsou nadále poslední o bod za patnáctým Dynamem.

V neděli se pokusí přerušit dlouhou šňůru proti Bohemians 1905.