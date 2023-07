Byla na něj upřena největší pozornost diváků. Fanoušci Zlína byli hodně zvědaví na novou posilu, vytáhlého senegalského útočníka Latyra Ndiayeho.

Fotbalisté Zlína se v sobotu utkali s Opavou | Video: Libor Kopl

Urostlý Afričan, který do Baťova města v týdnu dorazil ze čtvrté francouzské ligy a proti Opavě si odbyl premiéru ve žlutém dresu, na hrotu útoku nastoupil společně s Fantišem.

Na zádech měl číslo 33, kapitánskou pásku přenechal mladíku Bužkovi.

Za 45 minut zaujal především výskokem, slušným pohybem, několika vyhranými souboji, jinak ale ničím nevybočoval z šedivého průměru.

Do výraznější šance ani k pořádnému zakončení se stejně jako ostatní zlínští fotbalisté nedostal.

„Na hodnocení je hodně brzy. Připravuje se s námi teprve dva dny. Je to ale typ hráče, kterého jsme hledali. Uvidíme, jak na tom bude, až se s kluky žije. Věříme však, že bude schopný nám pomoct,“ je přesvědčený asistent trenéra Zlína Vít Vrtělka.

Od zahraniční akvizice, která je typická devítka, si slibuje dobrou hru hlavou, jiný pohyb než mají domácí fotbalisté a hlavně zakončení.

Vedení Zlína ale i po příchodu Senegalce shání další borce do ofenzivy. „Je možné, že kádr doplníme i na tomto postu. Díváme se ale po typologicky jiném hráči,“ přiznává Vrtělka.

Ševci potřebují kádr doplnit. V klubu totiž skončila celá řada nejen zkušených borců.

Bez velkých šancí i branek. Ševci remizovali s Opavou, poprvé nastoupil Latyr

Pryč jsou Hlinka, Procházka, Hrubý, Čanturišvili, Fillo, Kozák, Balaj nebo Silný.

Šanci nyní dostávají spíše mladíci. „Věřím, že změna bude patrná v tom, že náš herní projev bude živelnější, dravější, agresivnější. Hodně si slibujeme od kluků z béčka, kteří nám to i v přípravě ukazují, přestože zápas s Opavou nám příliš nevyšel. Ale je potřeba tam mít i zkušenější a vyhranější osu týmu, která to celé usměrní,“ ví dobře Vrbův asistent.

V sobotním duelu se na výkonu Zlína projevila únava. Ševcům to drhlo, až na slušný úvod se zápasem spíše protrápili.

„Do utkání jsme vstoupili dobře, ale v tempo jsme vydrželi hrát asi jenom patnáct minut. I když jsme si žádnou vyloženou šanci nevytvořili, byli jsme nebezpeční směrem dopředu. Postupně se však náš tlak rozměnil zraněními nebo ošetřováními a my jsme už do utkání nenaskočili. Bohužel se to nepodařilo ani partě ve druhé půlce,“ posteskl si Vrtělka.

Z bezbrankové remízy proti druholigovému soupeři ale těžkou hlavu neměl. „Jsme v přípravě, stejně jako ostatní poctivě trénujeme. Hráči toho mají dost. Máme ještě spoustu času na to věci zlepšit a nedostatky odstranit,“ ví dobře.

Zlíňané si v neděli odpočinuli a dnes společně vyrazí do Velkých Karlovic, kde absolvují čtyřdenní soustředění. Chybět bude obránce Cedidla. Účastník mistrovství Evropy hráčů do 21 let se k týmu připojí až v pátek. „Nyní si plní individuální tréninkový plán,“ říká Vrtělka.