Pořadatelé ale kvůli velkému zájmu fanoušků prodloužili prodej vstupenek až do pondělí.

Celý výtěžek poputuje na podporu nemocnic a zdravotníků v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně a v Uherském Hradišti.

„Byl to výborný nápad, který oživil nynější období,“ kvituje na klubovém webu Fastavu Guřan.

„Derby mezi Zlínem a Slováckem vždycky má svůj náboj, protože rivalita mez těmito městy je velká, a má své historické kořeny,“ vysvětluje.

„Zlín byl před sto lety vesnicí a Uherské Hradiště nikdy nechtělo a nechce akceptovat, že nyní je Zlín prakticky ve všech sférách života krajským střediskem. Proto ten náboj velké rivality,” vysvětluje lékař.

S Bílkem nás v Hradišti polili pivem

Sám na střídačce Fastavu zažil hned několik soubojů s regionálním sousedem. Guřan si vybavuje hlavně derby po postupu ševců do první ligy.

„Náš stoper Jarda Švach nemohl nastoupit pro bolest patní kosti. Těsně před zápasem jsem mu však patu opíchl anestetikem. Jarda nejenže nastoupil, ale dal i rozhodující nádherný gól po sólu z půle hřiště,“ vybavuje si i po letech.

Rád si připomíná i triumfální vítězství 4:0 na Městském stadionu Miroslava Valenty v srpnu 2018.

„Byla to z naší strany exhibice fotbalu. Robo Matejov dával nádhernou branku pod břevno téměř z nulového úhlu,” vzpomíná s nadšením.

Krásné vzpomínky mu nekazí ani incident s fanoušky soupeře.

„Když jsme procházeli s Míšou Bílkem pod sektorem domácích příznivců, tak nás polili pivem! Bylo to jedinkrát, kdy se mně to za třicet let fotbalového "doktorování" stalo, a to jsem hodněkrát byl třeba na Baníku. Je to známka opravdu velké nevraživosti a rivality,” říká o derby zlínský lékař, který s fotbalem zavítal do Ruska, Finska, Belgie, Španělska nebo Dánska. „Ale toto jsem nezažil,“ přiznává s úsměvem.

Fotbalisté patří ke vzorným pacientům

Dobrou náladu zkušenému lékaři kazí hlavně současná pandemie koronaviru, která ovlivnila životy lidí po celém světě i činnost lékařů. Jinak tomu není ani ve Zlíně.

„Činnost prakticky celé nemocnice přešla do režimu proti epidemiologického. Zaměstnanci jsou rozděleni do týmů a střídají se ve dvanáctihodinových směnách. Operují se jen urgentní a akutní pacienti, u kterých je ohrožen buď život, nebo zdraví,” přibližuje dění ve zlínské nemocnici Tomáše Bati Guřan.

I díky lepšící se situaci je pro, aby se letošní ročník FORTUNA:LIGY dohrál.

„Fotbal, potažmo sport celkově, je obrovský společenský fenomén s nemalými ekonomickými dopady. Konec května je reálný termín,” myslí si dvaašedesátiletý lékař, který nemá obavy z toho, že by se někteří z hráčů Fastavu nakazil.

„V tom momentu by se postupovalo standardně,“ tvrdí Guřan.

Po izolaci a testu by následovala karanténa. Podle závažnosti by šlo o domácí nebo nemocniční léčbu. V nejtěžším případě je pak řízené dýchání na ventilátoru na oddělení ARO.

„Z toho však nemám obavy, protože se jedná o mladé, zdravé a trénované jedince s výbornou imunitou,” říká.

„Fotbalisté i další sportovci patří ke vzorným pacientům, protože jsou si vědomi, že jen výborné fyzické zdraví jim umožní podat výkon. Někdy jsou trošku netrpěliví, ale to je pochopitelné,” dodává s úsměvem Guřan.