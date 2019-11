„Bylo to zásadní angažmá v mém životě,“ přiznává zkušený osmadvacetiletý středopolař Fastavu. Teď se sparťanský odchovanec pod Ještěd vrací jako soupeř. Poprvé po konci ve Slovanu nastoupí u Nisy jako protivník, který chce společně s dalšími ševci okrást bývalý klub a ukořistit důležité body v boji o záchranu ve FORTUNA:LIZE.

Těšíte se pod Ještěd?

Těším se. Ještě jsem tam nehrál jako hostující hráč. Navíc mám v Liberci hodně známých, mezi které nepočítám jenom bývalé spoluhráče, ale i lidi, co se pohybují v klubu.

Moc vašich bývalých spoluhráčů ale u Nisy nezůstalo, že?

Je pravda, že kádr Liberce se každý půlrok hodně obmění. Z té party, co jsem tam byl poprvé před třemi lety, už tam snad není vůbec nikdo. Na druhé straně zůstal tam Radim Breite, Ondra Karafiát, Roman Potočný či brankář Nguyen.

Budete se s nimi hecovat?

Zatím nic nebylo. Přes telefon asi ne. Možná až tam, když se uvidíme v Liberci. Kamarád je hlavně kustod Ulihrach, takže se budu hecovat hlavně s ním.

Co říkáte na současný Liberec?

Asi čekali lepší výsledky. Liberec chce vždycky hrát do první šestky. Je to takový nevyzpytatelný soupeř, který může porazit každého a taky všude klopýtnout.

Očekáváte tuhý boj?

Tam je to vždycky. Když jsem ještě hrál za Liberec, každý si stěžoval, že to tam je velký boj. Myslím si, že to i teď bude stejné. Moc tomu neprospívá ani terén, který na konci listopadu nebude ideální.

Kudy vede cesta ke třem bodům?

Potřebujeme navázat na předcházející dva domácí zápasy s Plzní a Olomoucí. To znamená hrát dobře dozadu a vpředu alespoň jeden, dva góly dát. Základ bude v poctivé defenzivě.

Jaká byla reprezentační přestávka?

Já jsem ji uvítal, protože před posledním zápasem s Olomoucí jsem odtrénoval asi jenom dva tréninky, protože jsem byl předtím zraněný. Trápila mě achilovka. Proti Sigmě jsem zvládl pětasedmdesát minut. Potřeboval jsem potrénovat a dohnat kondiční manko.

Bylo pro vás angažmá na severu Čech zásadní v kariéře?

Asi jo. Bylo to moje první delší ligové. Předtím to byly spíš takové štěky. Pořád jsem byl hráčem Sparty a někde hostoval. V lize jsem byl poprvé plnohodnotným hráčem až v Liberci. Hned, jak jsem tam přišel, tak jsme dvakrát po sobě hráli Evropskou ligu. Narodil se mi tam syn. I proto bylo angažmá v Liberci zásadním v mém životě.

Neuvažoval jste, že byste se z Kypru vrátil právě do Slovanu?

Když se začal péct můj návrat do Čech, měl jsem na to asi jenom tři dny, protože končilo přestupové období. Já jsem tehdy projel soupisky týmů, kde by o mě jako středního záložníka mohli mít zájem. Plus jsem hledal někoho, koho znám z dřívějška a mohl mi to tam domluvit. Nejlépe mi z toho vyšel Zlín. Dál jsem nad tím nepřemýšlel.

Navíc Liberec má střed hřiště dobře pokrytý…

Je pravda, že tam se o místo pere dost lidí. Jelikož jsem hlavně potřeboval hrát, chtěl jsem jistotu, že budu nastupovat.

Vás do Liberce přivedl trenér Trpišovský. Jaký s ním máte vztah?

Dneska určitě není v Česku větší trenér než je pan Trpišovský. Oficiálně jsem ale byl v Liberci o dva dny dřív než on, takže si mě tam nepřivedl. (úsměv) Trénoval mě už na Žižkově, předtím mě vedl půl roku jako šestnáctiletého v dorostu Sparty. Pak odešel do Bohemky. Potkali jsme se znovu až na Žižkově, kde nejprve dělal asistenta panu Pulpitovi. Po něm se stal hlavním koučem. S dalšími asi pěti lidmi jsme pak odešli do Liberce.

Překvapilo vás, že jednou bude tak úspěšným a známým trenérem?

Každého úspěch Slavie překvapil. Nikdo asi nečekal, že to tak bude válcovat v lize i v Evropě. Tím ale, že jsem ho znal hodně dobře a spoustu let jsem s ním byl v denním kontaktu, tak mě to až tolik nepřekvapilo. On je hrozně pracovitý, úplný workoholik. Samozřejmě podobných trenérů je v Česku víc. Jenom ale zlomek z nich to dotáhne do Ligy mistrů. Určitě to není náhoda.

Nemrzí vás, že si vás nevzal s sebou i do Slavie?

To ne. My jsme i na toto téma tenkrát žertovali, když odcházel z Liberce. Když vidím, jak má Slavia nabitý kádr, rozhodně mu to nemám za zlé. (úsměv)

Už víte, co s vámi bude po sezoně?

Nevím. Mám akorát zprávy z Kypru, kde vyhodili chorvatské trenéry, kteří mě nechtěli. Psal mi ruský majitel, že když budu chtít, mám tam dveře otevřené. Svoji budoucnost nyní neřeším. Nechávám to být. Do konce podzimu chybí čtyři kola, času je relativně dost. Fakt je ten, že mám do léta smlouvu na Kypru a co bude dál, se uvidí. Když mě budou na Kypru chtít, budu se tam muset vrátit a nic s tím neudělám. Já bych ale rád zůstal ve Zlíně. Možností asi bude víc.