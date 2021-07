Parta nového hlavního trenéra Fastavu Jana Jelínka nechce příznivce hned na začátku rozhodně zklamat, byť to Zlíňané budou mít proti obhájci trofeje nesmírně složité.

„Čekám náročné utkání. Proti takovému velkoklubu musíme být maximálně koncentrovaní. Kluci mají kvalitu, aby zápas zvládli, byť rozpočet a síla kádru hovoří jasně pro Slavii. V tomto je soupeř někde jinde,“ uznává Jelínek.

Moravané se i přes výsledkově rozpačitou přípravu nevzdávají, favoritovi nedají nic zadarmo.

Problémem je zdravotní stav Filla. Jedna ze tří posil z ostravského Baníku začátek ligy nestihne, chybět bude i Jawo, jenž laboruje s kolenem již od posledního utkání minulé sezony, kdy se zranil na Slovácku.

K dispozici naopak budou Hrubý, Reiter i navrátilec z Afriky Conde. Guinejský záložník sice ještě potřebuje dotrénovat, ale v generálce proti Brnu ukázal, že je pro tým nesmírně platný.

Jelínek má o sestavě pro nedělní duel téměř jasno. „Nějaké otazníky samozřejmě ještě mám, ale zase spousta postů je jasná,“ říká.

Ještě větší starosti se složením základní jedenáctky má kouč Pražanů Jindřich Trpišovský. Známý kouč nejspíše ještě v prvním kole nevyužije služeb českých reprezentantů, kteří se představili na letošním mistrovství Evropy.

Hostům budou v Baťově městě chybět Bořil, Holeš, Masopust i Ševčík, naopak Zima bude hrát. Navíc Sima a Olayinka stále dotrénovávají resty z konce sezony.

„Není to úplně jednoduché rozhodnutí jet bez nich na první zápas. Nemá to ideální řešení," posteskl si Trpišovský. „V neděli hrajeme těžký zápas ve Zlíně a nikdo se nás nebude ptát, zda byl někdo na dovolené, s dětmi, na reprezentaci, jak kdo hrál s Holandskem nebo s Polskem. Jediné, co nás bude zajímat, jak dopadne vstup do soutěže. Na první kolo nemohou být žádné alibi. Makáme na sto procent, abychom smazali deficity, které nás během přípravy postihly,“ pokračuje.

„Naším cílem je, aby hráči byli v co největší možné míře připraveni na předkolo Ligy mistrů. Připravují se podle zkráceného plánu. Každý to měl jinak. Pokud nedojde k ničemu zvláštnímu, tak s námi kluci do Zlína ještě nepojedou. Sice je na hřišti potřebujeme, chceme ale předejít přetížení nebo zranění. U nich to bohužel bude kočkopes. Chtěli jsme raději zvolit variantu, že budou 100 % odpočinutí a budou se do formy dostávat během sezony, než abychom je měli unavené a přetažené. Vsadili jsme na variantu odpočinku, že máme širší kádr a že sice nebudou připraveni na všechny zápasy, ale že budou maximálně připravení,“ dodává.

Podle Jelínka má Slavia tak široký kádr, že absence opor ani nepůjde poznat. Že je soupeř nerozehraný, jako výhodu nebere.

„Nikde není napsáno, že Slavia v top sestavě u nás může prohrát a naopak v sestavě s nováčky může odehrát výborný zápas,“ poznamenal. „Soupeř fakt má tak široký a kvalitní kádr, že to pro ně nebude složité nahradit chybějí opory. Navíc jsou strašně dlouho pohromadě, znají se,“ připomíná.

Vršovický celek v minulé sezoně ovládl ligu o dvanáct bodů a za celý ročník ani jednou neprohrál. Neporazitelnost v nejvyšší soutěži drží od loňského března rekordních 46 zápasů.

Čtyři tituly po sobě naposledy získala Sparta, která v letech 1997 až 2001 vyhrála ligu dokonce pětkrát za sebou.

„Obhajovat potřetí v řadě je nesmírně náročné. Týmy, které neuspějí, vždy mají obrovskou touhu se na první místo dostat. Kdežto my si musíme v hlavě srovnat, že jsme sice něčeho dosáhli, ale že už je to minulost," prohlásil Trpišovský.

Jeho tým v letní pauze přivedl šestici posil a mezi nimi i křídelníka Srdjana Plavšiče, který se nedohodl na prodloužení smlouvy ve Spartě. Sedmou novou tváří by se v nejbližších době měl stát reprezentační útočník Michael Krmenčík.

Nejvyšší soutěž se po minulém ročníku, který hrálo rekordních 18 týmů, vrací k tradičním 16 účastníkům a k modelu s nadstavbovou částí. Z nejvyšší soutěže přímo sestoupí nejhorší tým, další dva čeká baráž s druhým a třetím celkem druhé ligy.

Oproti minulé sezoně došlo k částečnému rozvolnění diváckých omezení. Na zápasy může až pět tisíc fanoušků a stadiony s kapacitou nad deset tisíc míst pak mohou být zaplněny z poloviny. Návštěvníci musejí doložit koronavirovou bezinfekčnost.

Na podzim se odehraje devatenáct kol. Zrušeny byly páteční předehrávky, využít je budou moci pouze kluby hrající poháry. Ligu bude vysílat pouze O2 TV, z obrazovek České televize přenosy z nejvyšší soutěže zmizí.

FORTUNA:LIGA, 1. kolo -

FC Fastav Zlín – SK Slavia Praha

Výkop: neděle v 19.00, stadion Letná

Rozhodčí: Zelinka - Kotík, Dresler (Dubravský) | VAR: Pechanec | AVAR: Caletka

Ligová bilance: 3-4-25

Poslední zápas: 1:2 (7. Potočný z penalty - 29. Stanciu, 50. Kuchta, 21. dubna 2021)

Pravděpodobné sestavy: Zlín: Dostál – Vraštil, Procházka, Simerský, Matejov – Dramé, Hlinka, Hrubý, Čanturišvili – Reiter, Poznar. Trenér: Jelínek.

Slavia: Kolář – Bah, Kúdela, Kačaraba, Zima – Traoré – van Buren, Stanciu, Lingr, Plavšić – Kuchta. Trenér: Trpišovský.

Tip Deníku: 1:1