FORTUNA:LIGA, 20. kolo -

FC Fastav Zlín (11.) - FC Slovan Liberec (9.)

Výkop: neděle v 15.00, stadion Letná

Rozhodčí: Zelinka - Horák, Slavíček (Kotala) | VAR: Ondráš | AVAR: Adámková

Ligová bilance: 10-10-13,

Poslední zápas: 1:0 (82. Tkáč, 28. srpna 2021)

Pravděpodobné sestavy:

Zlín: Rakovan – Cedidla, Vraštil, Procházka, Matejov – Dramé, Conde, Tkáč, Janetzký – Fantiš, Vukadinovič. Trenér: Jelínek.

Liberec: Knobloch - Koscelník, Gebre Selassie, Plechatý, Mikula - Tiéhi, Purzitidis - Tupta, Stoch, Matoušek – Rondić. Trenér: Kozel.

Tip Deníku: 1:1

Zatímco před týdnem proti slovenské Senici postrádal téměř kompletní jedenáctku hráčů, při jarní ligové premiéře by měl mít na výběr z více fotbalistů. „Prognózy jsou dobré, budeme v lepším počtu,“ věří.

V jaké základní sestavě Fastav v neděli vyběhne, však není pořád jisté. Ideální podzimní sestava se vinou zranění rozpadla, nic nenaznačila ani vydařená generálka.

I když v ní ševci zvítězili 4:0, řada opor z různých důvodů scházela, šanci dostali spíše méně vytížení borci. V posledním přípravném duelu ale ukázali, že jsou dobře nachystaní a že mohou klíčové borce zastoupit.

„Každý z hráčů si své místo v kádru musí zasloužit. Je to jen na nich, jak se svojí šancí naloží,“ připomíná Jelínek.

Experti Deníku před startem ligy: Slovácko čtvrté místo udrží, Zlín se zachrání

Proti Liberci bude jistě postrádat Filla, Reitera, Jawa a Hlinku, otazník visí nad kapitánem Poznarem, Hrubým či Čanturišvilim, mladíci Tkáč s Hellebrandem jsou naopak nachystaní, hrát by měl i zkušený stoper Procházka.

Naproti tomu Liberec absence momentálně netrápí, Slovan je takřka kompletní.

„Začátek je sice ostrý, ale už se na to všichni těšíme. Doma chceme vyhrát,“ říká devětatřicetiletý kouč.

Kouč Severočechů Luboš Kozel má z čeho vybírat, vedení klubu totiž v týdnu dotáhlo příchod mladých Slávistů Višinského a Alijagiče, dalším nováčkem je nigerijský křídelník Ahmad Ghali Abubakar, který pod Ještěd zamířil z Trenčína.

„Od doby, co jsme tam vyhráli, je Liberec úplně jiný tým,“ všímá si také Jelínek.

„Slovan prakticky vyměnil celý mančaft i realizační tým, taky hraje úplně jinak. Trenér Kozel jim vštípil nějakou tvář a nebude to nic jednoduchého,“ ví dobře.

Komplikací je ztráta stopera Chaluše. Bývalý kapitán české jednadvacítky těsně před startem jara přestoupil do švédského Malmö.

Změny na Letné: Grygera končí jako sportovní manažer, posilu hlásí obchodní úsek

V klubu již nejsou ani Nečas s Novotným. U Nisy si před druhou polovinou sezony žádné přehnané cíle nedávají.

„Myslím si, že se na to dá dívat ze dvou úhlů pohledu. Oproti pozici, kdy jsem přicházel, je velmi dobrá. Na druhou stranu by nás to nemělo ukolébat. Hned první dvě kola Zlín a Pardubice, bude pro nás důležité dobře odstartovat. Jsme pořád v dostřelu boji o záchranu. Musíme jaro dobře začít,“ uvedl Kozel.

„Jsme uprostřed. Na poháry je to daleko, chceme se pokusit o první šestku. Prvotní cíl je dost se co nejdál od poslední skupiny a dostat se ideálně do té první,“ dodal liberecký kapitán Jan Mikula.