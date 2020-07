Trenér Fastavu Zlín Bohumil Páník přijal zprávu o zrušení víkendového střetnutí s nadhledem.

„Je to vyústění současné situace, kterou bereme normálním způsobem. Změn a událostí už bylo tolik, že jsme se s tím nějakým způsobem naučili žít,“ řekl Deníku známý odborník.

Nejen staronový zlínský kouč musel kvůli celosvětové pandemii několikrát změnit tréninkový plán i posunout krátkodobé a dlouhodobé cíle.

„Pro nás je nyní nejdůležitější, aby se to rychle vyřešilo. To znamená sezonu dohrát, nebo ji ukončit a najít ten správný klíč ohledně sestupu a postupu,“ říká třiašedesátiletý kouč.

Současná situace totiž komplikuje život hlavně fotbalistům, kteří nevědí, kdy jim skončí sezona a jak dlouhé volno budou mít.

„Celý závěr byl pro ně nesmírně hektický, obrovsky náročný, a jít do nové sezony bez toho, aniž by si od fotbalu odpočinuli a vyčistili hlavy, by bylo špatné. Je potřeba, aby kluci měli alespoň čtrnáct dní klid,“ ví dobře Páník.

Sám hráče před krátkou letní pauzou pošetří.

„Určitě ano. Ve středu kluci dostali pořádnou dávku, také v pátek bude trénink náročnější, ale ve čtvrtek byl spíše regenerační a týden zakončíme modelovým utkání,“ informuje Páník.

Podobně na tom zřejmě budou i jiné ligové týmy, protože z důvodu zachování regulérnosti soutěže jsou na neurčito odloženy také sobotní zápasy Opava - Olomouc a Příbram - Teplice. Zbývající duely o nadcházejícím víkendu ohroženy nejsou a zápasy skupiny o titul stejně jako první finále skupiny o Evropu se uskuteční ve svých stanovených termínech.

Ligová fotbalová asociace chce navzdory této komplikaci sezonu dokončit. Nyní čeká na vyjádření hygienické stanice Moravskoslezského kraje.

„Ligová fotbalová asociace bude v součinnosti s klubem hledat řešení kompletního dohrání soutěžního ročníku, což i nadále zůstává hlavním cílem vedení soutěže. O dalších krocích bude LFA i klub informovat až ve chvíli, kdy bude znám další výsledek šetření příslušné hygienické stanice," uvedla LFA v tiskové zprávě.